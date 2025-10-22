เดชะบุญ! 80 คนงานเหมืองถล่มในโดมินิกันรอดชีวิต ไร้เจ็บ-ตาย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยของสาธารณรัฐโดมินิกันสามารถช่วยเหลือคนงานเหมืองทั้ง 80 คนที่ติดอยู่ภายในเหมือง หลังเหมืงเกิดการพังถล่มบางส่วนเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม หน่วยงานป้องกันพลเรือนยืนยันว่า ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่โดมินิกันระบุว่า คนงานเหล่านี้ติดอยู่ภายในเหมืองแร่สังกะสีและทองแดง ในพื้นที่เซอร์รอส เดอ ไมมอน หลังจากพื้นที่บางส่วนของเหมืองเกิดพังถล่มลงมา
เหมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบททางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงซานโตโดมิงโก เมืองหลวงของสาธารณรัฐโดมินิกัน ขณะที่ครอบครัวของคนงานได้มารวมตัวกันเพื่อเฝ้ารอข่าวด้วยความกังวลใจ
กระทรวงระบุก่อนหน้านี้ว่า คนงานทั้งหมดอยู่ติดอยู่ใต้ดินในพื้นที่ที่ปลอดภัย และกำลังถูกเคลื่อนย้ายขึ้นสู่พื้นดินด้านบน
บริษัทโดมินิกัน ไมนิง คอร์ป ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทเปริลยาของออสเตรเลีย ถือครองสัมปทานเหมืองเซอร์โร เดอ ไมมอน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 2,245 เฮกตาร์ หรือกว่า 1.4 หมื่นไร่ บริษัทดำเนินการเหมืองทองแดงและสังกะสีแบบเปิด ซึ่งมีปริมาณสำรองแร่รวมราว 6 ล้านตัน
สื่อท้องถิ่นรายงานว่า เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันมาก่อน โดยในเดือนธันวาคมปี 2021 มีคนงานเสียชีวิต 1 รายจากเหตุเหมืองพังถล่ม และในปี 2022 มีคนงานอีก 2 คน เป็นชาวโดมินิกันและชาวโคลอมเบียอย่างละ 1 คน ถูกช่วยเหลือออกมาได้หลังติดอยู่ใต้ดินหลายวัน