ทรัมป์พับแผนเจอปูติน ชี้เสียเวลาคุย หลังรัสเซียปฏิเสธหยุดยิงในยูเครน
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ กล่าวเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ว่า แผนการพบปะของเขากับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย ถูกเลื่อนออกไปก่อน เนื่องจากเขาไม่ต้องการให้การพบกันเป็นเรื่องเสียเวลาเปล่า จนถูกมองว่าเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดในความพยายามที่เป็นไปแบบเดินๆ หยุดๆ ของทรัมป์ เพื่อหาทางยุติสงครามในยูเครน
การตัดสินใจเลื่อนการประชุมซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นที่กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ที่ทรัมป์เพิ่งประกาศว่าจะมีขึ้นในสัปดาห์ก่อน เกิดขึ้นหลังจากการโทรศัพท์หารือเมื่อวันจันทร์ ระหว่างนายมาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ กับนายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย
ทรัมป์กล่าวว่า “ผมไม่ต้องการให้การพบกันนี้เสียเปล่า และผมไม่อยากเสียเวลาไปเปล่าๆ คงต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไร” แต่เขาก็กล่าวทิ้งท้ายว่า จะมีการแจ้งให้ทราบในอีกไม่กี่วันข้างหน้าถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับการประชุมดังกล่าว
รอยเตอร์รายงานว่า สาเหตุที่ทรัมป์ประกาศระงับการประชุมสุดยอดดังกล่าวเนื่องจากรัสเซียปฎิเสธการหยุดยิงในยูเครนทันที ทำให้เกิดความไม่แน่นอนต่อความพยายามในการเจรจาของสหรัฐ
ด้านลาฟรอฟได้แสดงความเห็นว่า รัสเซียคัดค้านการหยุดยิงทันที ขณะที่ทรัมป์ก็เปลี่ยนจุดยืนของตนอยู่ตลอดปีเช่นกันเกี่ยวกับประเด็นสำคัญๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสงครามในยูเครน รวมถึงการหยุดยิงว่าควรเกิดขึ้นก่อนการเจรจาสันติภาพระยะยาวหรือไม่ และในประเด็นที่ว่ายูเครนจะสามารถยึดดินแดนที่รัสเซียยึดครองกลับคืนมา หลังจากการสู้รบยืดเยื้อมานานเกือบสี่ปีได้หรือไม่ด้วย
คิริลล์ ดมิทรีเยฟ ผู้แทนด้านการลงทุนของปูติน โพสต์โซเชียลมีเดียว่า การเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดยังคงดำเนินต่อไป
เจ้าหน้าที่สหรัฐและบุคคลใกล้ชิดกับเรื่องดังกล่าวของรัสเซียย้ำตรงกันว่า เงื่อนไขระยะยาวสำหรับข้อตกลงสันติภาพในแถลงการณ์ที่ถูกเรียกว่า “เอกสารลับ” ซึ่งส่งถึงสหรัฐเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ยืนยันข้อเรียกร้องของรัสเซียที่ต้องการควบคุมภูมิภาคดอนบาสตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการต่อสู้กันมายาวนาน
จุดยืนดังกล่าวถือเป็นการปฏิเสธข้อเรียกร้องของทรัมป์ที่ให้เริ่มการหยุดยิงด้วยการตรึงกำลังแนวหน้าในพื้นที่หลัก ขณะที่รัสเซียควบคุมพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดลูฮันสค์ และพื้นที่ประมาณ 75% ของโดเนตสค์ ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกัน โดยทั้งหมดรวมกันเป็นภูมิภาคดอนบาส
ผู้นำยุโรปเรียกร้องให้วอชิงตันยืนหยัดในวันอังคารเพื่อเรียกร้องให้หยุดยิงในยูเครนโดยทันที โดยยึดแนวรบปัจจุบันจะเป็นพื้นฐานสำหรับการเจรจาใดๆ ในอนาคต
ด้านองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ระบุว่า นายมาร์ค รุตเตอร์ เลขาธิการนาโต เดินทางไปยังวอชิงตันในวันอังคารเพื่อหารือกับทรัมป์ โดยแหล่งข่าวสองรายที่ทราบเรื่องนี้ระบุว่า การหารือจะเกิดขึ้นในวันพุธที่ 22 ตุลาคมนี้ โดยรุตเตอร์จะนำเสนอมุมมองของยุโรปเกี่ยวกับการหยุดยิงและการเจรจาสันติภาพใดๆ ที่จะตามมาต่อทรัมป์
ความลังเลของทรัมป์ในการพบปูติน น่าจะสร้างความโล่งใจให้แก่ผู้นำยุโรปหลายประเทศ ซึ่งกล่าวหาปูตินว่ากำลังพยายามถ่วงเวลา ผ่านการเจรจาทางการทูต เพื่อพยายามรุกคืบยึดพื้นที่ในสนามรบ
ทั้งนี้ ผู้นำยุโรปซึ่งรวมถึงนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ประธานาธิบดีฝรั่งเศส และนายกรัฐมนตรีเยอรมนี ยืนยันว่าพวกเขาคัดค้านความพยายามใดๆ ที่จะให้ยูเครนยอมสละดินแดนที่ถูกรัสเซียยึดครอง เพื่อแลกกับสันติภาพ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ทรัมป์เสนอเมื่อไม่นานมานี้
ผู้นำยุโรปยังวางแผนที่จะผลักดันให้มีการใช้ทรัพย์สินของรัสเซียที่ถูกอายัดไว้ ซึ่งมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ เพื่อแปลงมาเป็นทุนสนับสนุนการทำสงครามของยูเครน แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับความชอบธรรมทางกฎหมายและผลกระทบที่อาจตามมาจากการดำเนินการดังกล่าวก็ตาม
ทรัมป์และปูตินพบกันครั้งล่าสุดที่รัฐอะแลสกาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา แต่การพบกันครั้งนั้นไม่ได้ส่งเสริมความพยายามใดๆ ของทรัมป์ในการยุติสงครามยูเครน
ขณะที่รัสเซียก็ดูเหมือนจะไม่รีบร้อนที่จะจัดการพบกันรอบใหม่ โดยนายดมิทรี เปสคอฟ โฆษกทำเนียบเครมลิน กล่าวว่า จำเป็นต้องมีการเตรียมการล่วงหน้า และเป็นการเตรียมการอย่างจริงจัง ก่อนที่จะมีการพบปะกันเกิดขึ้น