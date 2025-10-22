ฝรั่งเศสหวั่น โจรปล้น ‘พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์’ นำอัญมณีมูลค่า 3 พันล้านไปหลอม
สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า ลอว์เรย์ เบคคัว อัยการกรุงปารีสเปิดเผยเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ว่าเครื่องประดับที่ถูกขโมยไปจากพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์มีมูลค่าสูงถึง 88 ล้านยูโร หรือ 3,348 ล้านบาท และสาเหตุของการออกมาเปิดเผยมูลค่าของเครื่องประดับ 8 ชิ้นที่ถูกขโมยไปเป็นเพราะอยากให้โจรคิดให้ดีและอย่านำเครื่องประดับเหล่านั้นไปหลอม
โจร 4 คนก่อเหตุปล้นเครื่องประดับ 8 ชิ้นจากนิทรรศการอะพอลโลของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ เมื่อเช้าวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา เครื่องประดับ 8 ชิ้นถูกขโมยไปในการปล้นครั้งนี้ ได้แก่ มงกุฎและเข็มกลัดของจักรพรรดินีเออเจนี ภริยาของจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 สร้อยคอมรกตและตุ้มหูมรกต 1 คู่ของจักรพรรดินีมารี หลุยส์ มงกุฎ สร้อยคอ และตุ้มหู 1 ข้างที่ทำจากแซฟไฟร์ของพระราชินีมาเรีย อมาเลีย และพระราชินีฮอร์เตนเซ รวมถึงเข็มกลัดเรลิเคลียรี
ตำรวจฝรั่งเศสยังไม่สามารถจับกุมโจรผู้ก่อเหตุได้แม้เวลาจะผ่านไปแล้วกว่า 2 วัน ผู้เชี่ยวชาญด้านงานศิลปะให้ความเห็นว่าตำรวจฝรั่งเศสมีเวลา 1 หรือ 2 วันเท่านั้นในการตามเครื่องประดับที่ถูกขโมยไปให้กลับมาได้ก่อนที่จะสูญหายไป และเครื่องประดับเหล่านั้นอาจถูกนำไปแยกชิ้นส่วนและแอบนำออกไปนอกประเทศเพื่อขายในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าจริงของเครื่องประดับ เบคคัวกล่าวว่า โจรกลุ่มนั้นจะไม่ได้มูลค่าเต็มจากเครื่องประดับที่ขโมยไปหากมีความคิดแย่ๆ ที่จะนำอัญมณีในเครื่องประดับไปหลอม
เบคคัวกล่าวอีกว่า ทรัพย์สินที่สูญหายไปนั้นเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจ แต่เปรียบเทียบไม่ได้กับมูลค่าความเสียหายต่อมรดกทางประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศส ทางการฝรั่งเศสเชื่อว่าโจรที่ก่อเหตุเป็นกลุ่มโจรมืออาชีพเพราะเตรียมการอย่างดีและใช้เวลาปล้นแค่ไม่ถึง 7 นาที
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดการตั้งคำถามต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ แม้จะเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกและเก็บรักษางานศิลปะหลายชิ้นที่ประเมินค่าไม่ได้ รายงานเบื้องต้นระบุว่าห้องในพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ 1 ใน 3 ไม่ได้ติดกล้องวงจรปิด และสัญญาณกันขโมยไม่ได้ดังขึ้นทั่วทั้งพิพิธภัณฑ์ขณะเกิดเหตุการณ์ปล้นครั้งล่าสุด
นายเฌราลด์ ดาร์มาแนง รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมฝรั่งเศสยอมรับว่ามาตรการความปลอดภัยของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ล้มเหลว และการที่โจรขับรถเครนมาจอดข้างพิพิธภัณฑ์เพื่อใช้ปีนขึ้นไปบนระเบียงเพื่อก่อเหตุนั้นเป็นภาพที่น่าอับอายต่อฝรั่งเศส