สีหศักดิ์เยือนสิงคโปร์ ฉลอง 60 ปีสัมพันธ์การทูต ยก ‘คนละครึ่งพลัส’ ตัวอย่างขับเคลื่อน ศก.ดิจิทัลไทย
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ เนื่องในโอกาสฉลอง 60 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน โดยได้พบหารือกับนายวิเวียน บาลากริชนัน รัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์ เพื่อหารือถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือที่ส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของสิงคโปร์ ผ่านการจัดทำความตกลงด้านการซื้อขายข้าวและสินค้าเกษตร การดึงดูดการลงทุนของสิงคโปร์ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น Data Center และเซมิคอนดักเตอร์ ความร่วมมือด้านสาธารณสุข การกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียว
ทั้ง 2 ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องประเด็นภูมิภาค ได้แก่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในกรอบอาเซียน การรับมือกับผลกระทบมาตรการภาษีของสหรัฐอเมริกา สถานการณ์ในประเทศเมียนมา และสถานการณ์ไทย-กัมพูชา โดยไทยเน้นย้ำความสำคัญของการแก้ไขสถานการณ์กัมพูชาด้วยสันติวิธีผ่านกลไกทวิภาคี และหวังว่าฝ่ายกัมพูชาจะร่วมมือแก้ปัญหาร่วมกันด้วยความจริงใจ
นายสีหศักดิ์ยังเป็นประธานร่วมเปิดการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการไทยและสิงคโปร์ (CSEP) ครั้งที่ 15 ร่วมกับนายวิเวียน ภายใต้หัวข้อ Partners in progress : shaping a green and digital future โดยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของ CSEP ในฐานะกลไกความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือเพื่อเสริมสร้าง ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ และเป็นเวทีที่ทำให้ข้าราชการพลเรือนของทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยน สร้างความคุ้นเคย และต่อยอดความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายให้เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรม ซึ่งฝ่ายไทยเน้นผลักดันความร่วมมือทวิภาคี เพื่อประโยชน์ร่วมกัน และสอดคล้องในเชิงยุทธศาสตร์มากยิ่งขึ้น ทั้งประเด็นทวิภาคีและระดับภูมิภาคผ่านประเด็นความร่วมมือใหม่ๆ ได้แก่ Green and Digital Economy
นายสีหศักดิ์ได้ยกตัวอย่างการผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย อย่างโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยทั่วประเทศ โดยหลักสำคัญคือรัฐบาลและประชาชนร่วมกันแบ่งจ่ายค่าสินค้าในสัดส่วนครึ่งต่อครึ่ง เพื่อกระตุ้นและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระบบดิจิทัลด้วย แต่แน่นอนว่าในขณะเดียวกันก็มีความท้าทายบางประการที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแก้ไข ซึ่งมั่นใจว่าประเด็นเหล่านี้จะได้หารือร่วมกัน รวมถึงแสวงหาความร่วมมือใหม่ๆ เพิ่มเติมด้วย พร้อมทั้งหวังว่า ทุกคนจะใช้เวที CSEP เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความร่วมมือในหลากหลายด้านระหว่างไทยและสิงคโปร์