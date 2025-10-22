‘ทาคาอิชิ’ นายกฯใหม่ญี่ปุ่น จ่อออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ แก้ปัญหาเงินเฟ้อ
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า แหล่งข่าวในรัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ว่านางซานาเอะ ทาคาอิชิ นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่นที่เพิ่งก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม กำลังเตรียมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เพื่อช่วยเหลือภาคครัวเรือนท่ามกลางปัญหาภาวะเงินเฟ้อ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของนายกรัฐมนตรีทาคาอิชิที่อาจมีมูลค่าสูงกว่า 13.9 ล้านล้านเยน ซึ่งเป็นตัวเลขมากกว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของปีที่แล้ว ถือเป็นโครงการด้านเศรษฐกิจครั้งใหญ่ครั้งแรกของเธอนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนิน “นโยบายการคลังเชิงรุกที่มีความรับผิดชอบ”
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทาคาอิชิจะเน้นไปที่ 3 ประเด็นหลัก คือการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อ ลงทุนในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต และความมั่นคงของประเทศ หนึ่งในมาตรการเพื่อบรรเทาปัญหาเงินเฟ้อคือรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้การนำของทาคาอิชิมีแผนที่จะเร่งยกเลิกอัตราภาษีน้ำมันชั่วคราว และจะขยายเงินช่วยเหลือรัฐบาลท้องถิ่น โดยพุ่งเป้าไปที่การช่วยเหลือบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางที่ไม่ได้เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการขึ้นค่าจ้างพนักงาน
นอกจากนั้น นายกรัฐมนตรีทาคาอิชิจะขยายการลงทุนในภาคส่วนที่กำลังเติบโต เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) และเซมิคอนดักเตอร์ เพราะรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังให้ความสำคัญไปที่การเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงยุทธศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ตอนนี้รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาถึงขนาดของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้
รัฐบาลของทาคาอิชิจะร่างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้กับปีงบประมาณนี้ไปจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้า เพื่อเป็นงบให้กับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่หากการใช้จ่ายของรัฐบาลมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ รัฐบาลญี่ปุ่นอาจต้องออกพันธบัตรเพื่อชดเชยการขาดดุล ทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงการรักษาสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและวินัยทางการคลัง