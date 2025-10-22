แก๊งคอลหลอกผู้สูงวัยในเกาหลีใต้ ติดตั้งแอพพ์ ลวงให้ถอนเงินฝากพันล้านวอน เพื่อไปซื้อทอง
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม เว็บไซต์ chosun.com รายงานเหตุการณ์ที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกผู้สูงอายุในเกาหลีใต้ โดยการหลอกให้ติดตั้งแอพพลิเคชั่นอันตราย ก่อนจะพยายามหลอกล่อให้ไปถอนเงินออกมาซื้อทอง
ตามรายงานของสถานีตำรวจอุลซาน บุคบู ของเกาหลีใต้ รายงานไว้เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ระบุเพียงชื่อ “เอ” อายุราว 70 ปี อาศัยอยู่ในเขตจุง เมืองอุลซาน ได้รับสายโทรศัพท์จากบุคคลที่ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม แจ้งคุณยายเอว่า มีคนพยายามที่จะถอนเงินจากบัญชีของคุณยาย และเงินกำลังถูกถอนออกจากบัญชี จึงโทรมาเพื่อขออนุญาตดำเนินการถอนเงินออกไป
เมื่อยายเอได้ยิน ก็ตกใจ และตอบไปว่า ไม่เคยอนุญาตให้ถอนเงินออกไป ซึ่งผู้แอบอ้าง ได้บอกว่า เพื่อป้องกันความเสียหายที่คล้ายคลึงกัน และเพื่อให้จับคนร้ายได้ จะแจ้งตำรวจให้ทราบ และได้วางสายไป
หลังจากนั้น จึงมีสายวิดีโอคอลโทรเข้ามาต่อในทันที ปรากฏเป็นภาพของชายที่อยู่ในชุดตำรวจ แสดงให้เห็นชาย 3 คน ในชุดตำรวจที่นั่งอยู่ โดยมีธงประจำชาติเกาหลีใต้แขวนอยู่ด้านหลัง เพื่อให้ดูเหมือนกับสถานีตำรวจจริงๆ หลังจากนั้น เมื่อยายเอคุยไปสักระยะ ตำรวจปลอมก็ได้แนะนำให้ติดตั้งแอพพลิเคชั่นที่เป็นอันตราย และมีการควบคุมระยะไกลบนมือถือ
เมื่อติดตั้งแล้ว ตำรวจปลอมก็แนะนำว่า จะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกำกับดูแลด้านการเงินหรืออัยการโทรหา เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนจะวางสายไป และในอีก 10 นาทีต่อมา ก็มีสายโทรเข้ามาหายายเออีก โดยบอกว่า เป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกำกับดูแลด้านการเงิน และอัยการ กล่าวอ้างว่า “เพื่อการตรวจสอบเงินทุนทั้งหมด คุณจะต้องซื้อทองคำแท่ง” และให้ยายเอยกเลิกบัญชีเงินฝากประจำมูลค่า 1,000 ล้านวอน (ราว 22.92 ล้านบาท) โดยบอกว่า “ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น” ยายเอจึงได้ไปธนาคาร และถอนเงินออกจากบัญชีฝากประจำ ซึ่งมีเงินอยู่ถึง 1,000 ล้านวอน
อย่างไรก็ตาม พนักงานธนาคารเห็นว่า การพยายามถอนเงินจำนวนมากอย่างกะทันหันของยายเอนั้น เป็นเรื่องที่ผิดสังเกต จึงได้รายงานเรื่องนี้ให้ตำรวจทราบ ส่งผลให้สามารถสกัดการสูญเสียเงินให้แก๊งหลอกลวงได้ทันเวลา
ข่าวระบุว่า เหตุการณ์ที่ประชาชนเกือบตกเป็นเหยื่อของกลโกงในลักษณะเดียวกันนี้ ได้รับการยืนยันว่า เกิดขึ้นมาแล้วอย่างน้อย 3 ครั้งในเมืองอุลซาน ตลอดเดือนตุลาคมที่ผ่านมา รวมถึงกรณีของยายเอด้วย และมีการสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง