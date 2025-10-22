พม่าระดมกำลังเข้าตีกะเหรี่ยง ชาวบ้านหาที่หลบ ยังไม่มีกระสุนล้ำเข้าไทย
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานถึงสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยงอิสระหรือฝ่ายสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงบริเวณบ้านมินละปั่น อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงศ์ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จ.ตาก ว่า ทหารเมียนมาพยายามที่จะเข้ายึดฐานที่มั่นบริเวณบ้านมินละปั่น ที่ฝ่ายต่อต้านยึดครองอยู่ โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการปะทะกันด้วยอาวุธประจำกายตั้งแต่เช้าตรู่วันนี้จนถึงขณะนี้
โดยการสู้รบในเช้าวันนี้ยังไม่มีกระสุนปืนล้ำเข้ามาในเขตไทย หลังจากฝ่ายไทยได้ประท้วงฝ่ายเมียนมา ผ่านคณะกรรมการชายแดนไทย เมียนมา ส่วนท้องถิ่นแม่สอด เมียวดี(ทีบีซี) และได้ติดต่อพูดคุยกับฝ่ายต่อต้านทหารเมียนมาว่า จะดำเนินการใดๆในฝั่งประเทศเมียนมาก็ตามขอความร่วมมือไม่มีกระสุนล้ำเข้ามาตกในเขตไทย เพราะประชาชนชาวไทยได้รับความเดือดร้อน ด้านทหารไทยได้ตรึงแนวชายแดนเพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยของไทย
อย่างไรก็ดีก่อนหน้านี้ ฝ่ายทหารเมียนมาได้ยึดพื้นที่ฝ่ายกะเหรี่ยงได้แล้วที่บ้านเลเกก่อ อ.เมียวดี ตรงข้ามบ้านแม่กุใหม่ท่าซุง ตำบลแม่กุ อ.แม่สอด
ด้านราษฎรไทยที่มีบ้านอยู่ติดฝั่งแม่น้ำเมย ต้องหนีออกจากบ้านไป เพราะเกรงว่าจะมีกระสุนล้ำเข้ามาถูกใส่บ้านเรือนของประชาชน