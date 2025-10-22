ไต้หวันสั่งฆ่าหมูทั้งเกาะ หลังพบหมูติดเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรครั้งแรก
สำนักข่าวเอพีรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ไต้หวันแจ้งว่า หมูติดเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) เป็นครั้งแรก และได้สั่งกำจัดหมูอย่างน้อย 195 ตัว ในฟาร์มหมูที่พบ ขณะที่ทางการไต้หวันได้สั่งห้ามการเคลื่อนย้าย และฆ่าหมูทั่วทั้งเกาะแล้ว
กระทรวงเกษตรไต้หวัน ระบุว่า ผลการตรวจชิ้นเนื้อตัวอย่างของหมูที่ตาย จากเมืองไถจง ที่ออกมาเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พบว่า มีเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งหน่วยงานด้านการคุ้มครองสัตว์และกักกันโรค ได้รีบเดินทางไปยังฟาร์มหมูดังกล่าวทันที และได้ทำการฆ่าหมูจำนวน 195 ตัว เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดล่วงหน้า หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมดูแลการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อในพื้นที่ฟาร์ม พร้อมทั้งกำหนดเขตควบคุมรัศมี 3 กิโลเมตรจากจุดศูนย์กลางของฟาร์ม เพื่อจำกัดการแพร่กระจายของเชื้อโรค
นอกจากนี้ ทางการไต้หวันยังได้สั่งห้ามการเคลื่อนย้ายหมูเป็นเวลา 5 วัน และสั่งฆ่าหมูทั้งเกาะ โดยเริ่มต้นตั้งแต่เที่ยงวันพุธที่ 22 ตุลาคม
เฉิน จวินจือ รัฐมนตรีเกษตรไต้หวัน แถลงว่า ไต้หวันเตรียมที่จะทำการแยกเชื้อไวรัสออกมาก่อนที่จะรายงานอย่างเป็นทางการต่อ องค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) และว่า การแยกเชื้อไวรัสนั้นต้องใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ แต่เราไม่สามารถรอได้ และว่า ไต้หวันจำเป็นต้องดำเนินมาตรการในระดับสูงสุด เพื่อป้องกันและควบคุมกรณีต้องสงสัยของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรนี้ให้ได้
ทั้งนี้ โรคอหิวาต์แอฟริกา เป็นโรคที่มีอัตราการตายเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ในหมู แต่ไม่ติดต่อสู่คน และสัตว์อื่นใดนอกจากสัตว์ในตระกูลสุกร
เฉิน กล่าวว่า ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ไต้หวันพบเชื้อไวรัสนี้อย่างเป็นทางการ โดยไต้หวันได้ห้ามการนำเข้าเนื้อและผลิตภัณฑ์จากเนื้อที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบและกักกันโรคอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้ฝ่าฝืนจะถูกปรับเป็นเงินสูงถึง 1 ล้านเหรียญไต้หวัน หรือราว 1.2 ล้านบาท
เฉิน กล่าวเพิ่มเติมว่า เส้นทางการแพร่เชื้อที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด คือมาจากนอกไต้หวัน ผ่านการลักลอบนำเข้าเนื้อหมูหรือผลิตภัณฑ์จากหมูอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งสุดท้ายแล้ว อาจปะปนเข้าสู่ฟาร์มสุกรผ่านระบบกำจัดเศษอาหารได้
ข่าวระบุว่า เมื่อปี ค.ศ.2019 มีการฆ่าหมูนับล้านตัวในจีนและเวียดนาม เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสชนิดนี้ ที่ลุกลามไปทั่วเอเชีย และตามรายงานประจำเดือนตุลาคมขององค์การสุขภาพสัตว์โลก ระบุว่า ประเทศเดียวในเอเชียที่ยังมีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอย่างต่อเนื่องคือ “เกาหลีใต้” นอกจากนี้ยังมี 12 ประเทศในยุโรปที่กำลังเผชิญกับการระบาดของไวรัสชนิดเดียวกันอยู่