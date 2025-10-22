รู้ตัวฆาตรกรแล้ว! สื่อเกาหลี แฉแก๊งคอล จ่อหนีไป ลาว-พม่า คาด มีสแกมเมอร์ 2 แสนคนในเขมร

สื่อเกาหลี เผย รู้ตัวมือสังหารนักศึกษาแล้ว แฉแก๊งคอลเขมร จ่อหนีไป ลาว-พม่า คาด มีสแกมเมอร์ 2 แสนคนในกัมพูชา
Korea Herald รายงานว่า เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม หน่วยข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ ระบุตัวผู้ต้องสงสัย ที่อยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ ในแหล่งฉ้อโกงของกัมพูชา ว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในคดีจำหน่ายยาเสพติดรายใหญ่ ในย่าน แทชีดง กรุงโซล เมื่อปี 2023 ตามรายงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติ ที่ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานดังกล่าว
ปาร์ค ซุนวอน ส.ส. พรรคพลังประชาชน ของเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า หน่วยข่าวกรองแห่งชาติ (NIS) ได้เปิดเผยเรื่องดังกล่าว ในระหว่างการประชุมลับของคณะกรรมาธิการข่าวกรองของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อช่วงเช้าวันเดียวกัน
สมาชิกรัฐสภา กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า NIS ได้เบาะแสเบื้องต้นเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมนักศึกษาชาวเกาหลี ภายใน 3 วันหลังจากการเสียชีวิต และ ยืนยันตัวผู้ต้องสงสัยได้ใน 8 วัน ด้วยการระดมกำลังหน่วยข่าวกรองเต็มที่
ขณะนี้ กำลังติดตามตัวผู้ต้องสงสัย ซึ่งขณะนี้ยังคงหลบหนี โดยประสานงานกับทางกัมพูชา
NIS เชื่อว่าผู้ต้องสงสัยทำงานร่วมกับชายคนหนึ่งที่ถูกระบุว่าชื่อ “เรโม่” (Remo) ซึ่งถูกควบคุมตัวในกัมพูชา และเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในคดีจำหน่ายยาเสพติดในเมืองย่านแทชีดง กรุงโซล เมื่อปี 2566 คดีนี้เกี่ยวข้องกับชาวจีนและผู้สมรู้ร่วมคิดในท้องถิ่นที่จำหน่ายเครื่องดื่มผสมเมทแอมเฟตามีน ซึ่งโฆษณาเกินจริงว่าเป็น “ยาเพิ่มสมาธิ” ให้กับวัยรุ่นในเขตการศึกษาย่านกังนัม
ปาร์ก ยังระบุว่า NIS รายงานว่า มีชาวเกาหลีประมาณ 1,000-2,000 คน เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการหลอกลวงให้รักในกัมพูชา ตามข้อมูลของตำรวจกัมพูชาที่ NIS เผย พบว่าผู้ต้องสงสัยในคดีหลอกลวง 3,075 ราย ที่ถูกจับกุมระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคมปีนี้ 57 รายเป็นคนสัญชาติเกาหลี
คาดว่ามีสถานที่ซึ่งเป็นฐานสแกมเมอร์ 50 แห่ง ในเมืองต่างๆ เช่นที่พนมเปญ และ สีหนุวิลล์ ซึ่งกักขังอาชญากรประมาณ 200,000 คน และสร้างรายได้สูงถึง 12,500 ล้านดอลลาร์ต่อปี ซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งของจีดีพีกัมพูชา
มีรายงานว่า บางพื้นที่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มติดอาวุธ ที่ไม่ใช่ของรัฐ ขณะที่บางพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทำให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องยาก และความร่วมมือระหว่างประเทศ มีความซับซ้อน
นอกจากความกังวลเกี่ยวกับความท้าทายในการบังคับใช้กฎหมายแล้ว สื่อท้องถิ่นกัมพูชา รายงานว่า แก๊งสแกมเมอร์กำลังหลบหนีจากฐานในสีหนุวิลล์ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้เกิดความกังวลว่า จะช่วยเหลือเกาหลีหลายร้อยคนที่ถูกจับไปได้ยากขึ้น
ภาพวงจรปิดที่สื่อท้องถิ่นรายงาน เผยให้เห็นแก๊งสแกมเมอร์ ขนอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์ และ คอมพิวเตอร์ ขึ้นรถบัสและรถตู้ขนาดใหญ่ โดยดูเหมือนจะหลบไปนอกประเทศ
คาดว่ากลุ่มดังกล่าวจะมุ่งหน้าไปลาว ซึ่งมีพรมแดนติดกัมพูชา หรือไปทางเหนือเพื่อไปเมียนมา ใน 2 ประเทศ มีรายงานว่าการหลอกลวงแรงงาน มีหลักฐานชัดเจน เนื่องจากการใช้กฎหมายที่อ่อนแอ
จากข้อมูลของ คิม กอน ส.ส.พรรคพลังประชาชน ระบุว่า มีรายงานการหลอกลวงการจ้างงานที่มีลักษณะคล้ายกับที่เกิดขึ้นในกัมพูชา ทั้งในลาวและเมียนมา มีรายงานการหลอกจ้างงาน 28 รายงาน และ 3 รายงาน ตามลำดับในปี 2024
คณะกรรมการการต่างประเทศและการรวมชาติแห่งรัฐสภากัมพูชา ได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีอย่างต่อเนื่องในวันพุธ ณ สถานทูตเกาหลีประจำกัมพูชา โดยมีเจ้าหน้าที่จาก เวียดนาม ไทย และ ลาว เข้าร่วมด้วย
ส.ส.ยังตั้งคำถามต่อผู้แทนเกาหลีใต้ในพนมเปญว่า พวกเขาได้ดำเนินการอย่างซื่อสัตย์ต่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงชาวเกาหลีใต้หรือไม่ จากการลักพาตัวและกักขังที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยกลุ่มอาชญากรในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน
ในระหว่างการตรวจสอบ คิงฮยองซู เอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำกัมพูชา กล่าวว่า ยังมีรายงานการลักพาตัว หรือ กักขังพลเมืองเกาหลีอย่างผิดกฎหมายประมาณ 100 ฉบับ ในประเทศที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขใน 2 ปีที่ผ่านมา
ระหว่างปี 2023 – สิงหาคม 2025 คิมระบุว่า มีรายงานเคสไปยังสถานทูตทั้งหมด 550 ราย โดยขณะนี้มี 450 รายที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
ทางการเกาหลีใต้ประเมินว่า ยังมีชาวเกาหลีประมาณ 1,000 คน ที่ถูกควบคุมตัวไว้ในกัมพูชา โดยปัจจุบันมีผู้สูญหาย 80 คน