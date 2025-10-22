ไอซ์แลนด์ พบ ยุง เป็นครั้งแรก หลังอากาศร้อน พุ่งทำลายสถิติ
บีบีซี รายงานว่า ไอซ์แลนด์ พบยุงเป็นครั้งแรก หลังจากเผชิญกับความร้อนที่ทำลายสถิติในฤดูใบไม้ผลินี้
บียอร์น ฮยัลทาสัน (Björn Hjaltason) ผู้ชื่นชอบแมลง พบกับยุงเมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะใช้เชือกที่แช่ไวน์เพื่อสังเกตผีเสื้อกลางคืน ตามการรายงานของสื่อท้องถิ่น
เขาพบกับยุงตัวเมีย 2 ตัว และ ยุงตัวผู้ 1 ตัว ซึ่งต่อมาได้รับการยืนยันว่าเป็นยุง Culiseta annulata ซึ่งเป็นหนึ่งในยุงไม่กี่สายพันธุ์ ที่สามารถรอดชีวิตจากฤดูหนาวได้สำเร็จ
ไอซ์แลนด์เป็นหนึ่งใน 2 พื้นที่ปลอดภัยที่ปราศจากยุงในโลกก่อนการค้นพบนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสภาพอากาศหนาวเย็น อีกหนึ่งเขตปลอดยุงที่ได้รับการบันทึกไว้คือ แอนตาร์กติกา
ยุงเหล่านี้ถูกพบใน Kjós หุบเขาธารน้ำแข็งทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงเรคยาวิก เมืองหลวงของไอซ์แลนด์
หลังจากได้ค้นพบยุง บียอร์น ได้โพสต์แชร์ข่าวลงบนเฟซบุ๊ก พร้อมด้วยรูปภาพ และว่า “ผมบอกได้ทันทีว่า นี่คือสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อน”
ต่อมา เขาได้ส่งแมลงเหล่านั้นไปที่สถาบันประวัติศาสตร์ธรรมชาติไอซ์แลนด์ เพื่อทำการระบุชนิด ซึ่งนักกีฏวิทยา Matthías Alfreðsson ก็ได้ยืนยันข้อสงสัยของเขา