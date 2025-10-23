สื่อเขมรตีข่าว ปิดประชุมเจบีซี ปธ.ฝ่ายกัมพูชาชี้ผลถกน่าพอใจ สำคัญต่อปชช.สองชาติ
สำนักข่าวขแมร์ไทมส์รายงานถึงการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (เจบีซี) สมัยวิสามัญ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม ที่จังหวัดจันทบุรี ว่าได้เสร็จสิ้นลงไปแล้ว และทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมสรุปผลการประชุมได้ในช่วงกลางดึกเข้าสู่วันที่ 23 ตุลาคม
การประชุมเจบีซีสมัยวิสามัญเสร็จสิ้นลงเมื่อเวลา 00.30 น. ของวันที่ 23 ตุลาคม โดยมีเอกอัครราชทูตประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย ประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา ฝ่ายไทย และนายฬำ เจีย รัฐมนตรีรับผิดชอบกิจการชายแดนและหัวหน้าสำนักงานเลขาธิการกิจการชายแดนแห่งชาติกัมพูชา ประธานฯ ร่วมฝ่ายกัมพูชา
นายฬา เจียกล่าวในช่วงพิธีปิดว่าการประชุมเจบีซีในครั้งนี้จบลงไปด้วยความสำเร็จ สะท้อนถึงจิตวิญญาณของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว มิตรภาพ และความเข้าใจร่วมกันระหว่างไทยและกัมพูชา ทั้งสองฝ่ายได้ผลการประชุมที่เป็นที่น่าพึงพอใจแต่ในขณะเดียวกันก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของผลการประชุมที่มีต่อประเทศและประชาชนของตัวเอง ความสำเร็จของการประชุมในวันนี้เป็นหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ไปสู่การรักษาสันติภาพตลอดแนวชายแดนร่วมกันของสองประเทศ
นายฬำ เจียกล่าวอีกว่าการประชุมในครั้งนี้ยังมีส่วนในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจร่วมกันในพื้นที่ปักปันเขตแดนร่วม และเชื่อมั่นว่าผลการประชุมเจบีซี สมัยวิสามัญในครั้งนี้จะเป็นรากฐานที่มั่นคงให้กับทั้งสองฝ่ายในการกำหนดทิศทางในอนาคตของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา