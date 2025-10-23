สเปซเอ็กซ์ตัดสัญญาณ ‘สตาร์ลิงค์’ เข้าเครื่องรับสัญญาณเถื่อน แก๊งออนไลน์สแกมพม่า
สำนักข่าวแชแนลนิวส์เอเชียรายงานว่า สเปซเอ็กซ์ บริษัทดาวเทียมและจรวดอวกาศของนายอีลอน มัสก์ มหาเศรษฐีชาวสหรัฐ ได้ประกาศตัดสัญญาณอินเตอร์เน็ตสตาร์ลิงค์ที่ส่งไปยังเครื่องรับสัญญาณกว่า 2,500 เครื่องที่ฐานปฏิบัติการออนไลน์สแกมเมอร์ในประเทศเมียนมาได้ลักลอบติดตั้งเพื่อใช้ดำเนินการหลอกลวงผู้คน
ก่อนหน้านี้ ทางการไทยได้ตัดกระแสไฟฟ้าและอินเตอร์เน็ตที่ส่งข้ามชายแดนไปยังประเทศเมียนมาไปก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่ทางการจีนเข้ามาปราบปรามการก่ออาชญากรรมออนไลน์ในเมียนมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม มีการรายงานว่ากลุ่มอาชญากรรมออนไลน์ในประเทศเมียนมาหลายแห่งลักลอบติดตั้งเครื่องรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตดาวเทียมสตาร์ลิงค์เพื่อใช้ในการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ ลอว์เรน ดรีเยอร์ รองประธานด้านปฏิบัติการธุรกิจของบริษัทสเปซเอ็กซ์กล่าวว่า สเปซเอ็กซ์ได้ตัดสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ส่งไปยังเครื่องรับสัญญาณเถื่อนในศูนย์สแกมเมอร์ในเมียนมาแล้ว
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา กองทัพเมียนมาได้บุกทลายหนึ่งในฐานปฏิบัติการอาชญากรรมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศที่ชื่อ เคเคปาร์ค และสามารถยึดเครื่องรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตสตาร์ลิงค์ได้ 30 เครื่อง แต่คาดว่าจะเป็นเพียงส่วนน้อยที่ใช้ในการหลอกลวงทางออนไลน์
ทั้งนี้ ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติยังคงเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศเมียนมา นับตั้งแต่ที่กองทัพเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเมื่อปี 2021