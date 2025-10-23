โสมเหนือชี้ ขีปนาวุธทดสอบล่าสุด เป็นไฮเปอร์โซนิกแบบใหม่
เกาหลีเหนือประกาศเมื่อวันที่ 23 ตุลาคมว่า การทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดเมื่อหนึ่งวันก่อนหน้านี้ เป็นการทดสอบระบบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง หรือไฮเปอร์โซนิกแบบใหม่ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการป้องปรามสงครามนิวเคลียร์ ขณะที่นายคิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ยังคงเดินหน้าพัฒนาอาวุธที่ออกแบบมาเพื่อเอาชนะระบบป้องกันของเกาหลีใต้
สำนักข่าวกลางเกาหลีเหนือ หรือ KCNA เผยแพร่ข่าวดังกล่าวหลังจากกองทัพเกาหลีใต้แถลงว่า ตรวจพบการยิงขีปนาวุธหลายลูกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของกรุงเปียงยาง โดยขีปนาวุธเหล่านั้นบินทำระยะได้ราว 350 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือก่อนตกลงสู่พื้นดิน
KCNA ระบุว่า การยิงทดสอบครั้งนี้เกี่ยวข้องกับบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง 2 ลูก ซึ่งสามารถโจมตีเป้าหมายบนบกในภูมิภาคทางตอนเหนือของประเทศได้อย่างแม่นยำ พร้อมทั้งอธิบายว่าระบบดังกล่าวเป็นขีปนาวุธเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งบ่งชี้โดยนัยว่า ขีปนาวุธเหล่านี้อาจได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้
KCNA ไม่ได้ระบุชื่อของระบบขีปนาวุธที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้เป็นการเฉพาะเจาะจง แต่ในงานสวนสนามทางทหารเมื่อช่วงต้นเดือนนี้ ผู้นำคิมได้เปิดตัวอาวุธรุ่นใหม่ของกองทัพ ซึ่งรวมถึงระบบขีปนาวุธพิสัยใกล้ที่ติดตั้งหัวรบแบบร่อนความเร็วเหนือเสียง
การทดสอบดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนที่ผู้นำโลกหลายประเทศ รวมถึง ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนจะเดินทางไปยังเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นประเทศคู่แข่งของเกาหลีเหนือ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย–แปซิฟิก (เอเปค)
กองกำลังสหรัฐในเกาหลีระบุในแถลงการณว่า ได้รับทราบอย่างชัดเจนถึงการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ และการเดินหน้าพัฒนาขีดความสามารถของขีปนาวุธพิสัยไกลอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมทั้งเรียกร้องให้เกาหลีเหนือหลีกเลี่ยงการกระทำที่ผิดกฎหมายและบ่อนทำลายเสถียรภาพ ซึ่งเป็นการละเมิดมติคว่ำบาตรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ พร้อมเสรสิมว่า ความมุ่งมั่นของสหรัฐที่มีต่อพันธมิตรเกาหลีใต้ยังคงมั่นคงดั่งเหล็กกล้า