สื่อโสมใต้ตีข่าว ชาวเกาหลีใต้ ถูกลักพาตัว 11 ราย ในประเทศไทย ส.ส.จี้ เข้มตรวจสอบงานปลอม
Korea Herald รายงานว่า มีการลักพาตัวชาวเกาหลี 11 ราย ในประเทศไทยในปีนี้
เดือนกันยายน มีกรณีชาวเกาหลีใต้ถูกลักพาตัว 11 กรณี ในประเทศไทย ซึ่งเป็น 1 ในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้คน ตามการรายงานของสื่อท้องถิ่น
สำนักข่าว Korea Economic Daily รายงานว่า ตัวเลขที่มีรายงานการลักพาตัวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศนี้ เพิ่มขึ้นจาก 0 ในปี 2021 เป็น 1 ในปี 2022 และ 5 ในปี 2023 ขณะที่ปี 2024 อยู่ที่ 5 รายเช่นกัน รายงานนี้ อ้างจากข้อมูลที่กระทรวงการต่างประเทศส่งถึง ส.ส. คิม กอน จากพรรคพลังประชาชน ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านหลัก
ประเทศไทยมีสถิติอาชญากรรม ที่เกี่ยวข้องกับเหยื่อ หรือ ผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง ปีที่แล้ว นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีวัย 34 ปี ถูกลักพาตัวและสังหารในประเทศไทย โดยชายชาวเกาหลี 3 คน ที่ถูกจับกุมในเกาหลีใต้ เวียดนาม และ กัมพูชา
ในเดือนกรกฎาคม สื่อไทย ได้รายงานว่า สามารถจับกุมแก๊งอาชญากรชาวเกาหลี 20 คน และ 1 ชาวจีน ในจังหวัดชลบุรีของประเทศไทย มีรายงานว่าชายชาวกาหลีใต้คนหนึ่ง ที่ถูกลักพาตัวและถูกบังคับให้ทำงานกับแก๊งหลอกลวงทางโทรศัพท์ ได้รับการช่วยเหลือจากปฏิบัติการดังกล่าว
คิม กล่าวว่า รัฐบาลต้องสร้างระบบความร่วมมือ ไม่เพียงแต่กับกัมพูชาเท่านั้น แต่รวมถึงประเทศไทยและประเทศสำคัญอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อปกป้องประชาชนของเรา รัฐบาลต้องเพิ่มการตรวจสอบ ประกาศจ้างงานผิดกฎหมายซึ่งล่อลวงเหยื่อให้เขาไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หลังจากมีข่าวนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ถูกทรมาน และสังหารในกัมพูชาเมื่อเร็วๆ นี้ ชาวเกาหลีจำนวนมาก เริ่มแสดงความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยในบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งหลายประเทศเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม สื่อไทยรายงานว่า ปี 2567 มีชาวเกาหลีใต้เดินทางมาไทย 1.86 ล้านคน โดย จีน มาเลเซีย และ อินเดีย มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตลอดทั้งปี