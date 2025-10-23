สื่อเกาหลีวิเคราะห์ความสำเร็จของธนาคารเกาหลีในกัมพูชา กับช่องโหว่ที่อาจถูกใช้ก่ออาชญากรรม
เว็บไซต์ koreatimes.co.kr รายงานเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม เกี่ยวกับสถานการณ์ของธนาคารเกาหลีใต้ในประเทศกัมพูชา หลังจากมีรายงานว่า บริษัท ปริ้นซ์ กรุ๊ป กลุ่มบริษัทสัญชาติกัมพูชา ที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวโยงกับเครือข่ายหลอกลวงระดับโลก ซุกซ่อนเงินจำนวนมหาศาลไว้ที่ธนาคารของเกาหลีใต้ สาขาในประเทศกัมพูชา
โดยรายงานระบุว่า ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐของเกาหลีใต้ เผยว่า ธนาคารของเกาหลีใต้ ประสบความสำเร็จสูงสุดในการขยายธุรกิจและสร้างสัมพันธ์กับท้องถิ่นในประเทศกัมพูชา แม้ว่ากัมพูชาจะเป็นประเทศที่กำลังตกเป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งเรื่องการหลอกลวงทางออนไลน์และอาชญากรรมอื่นๆที่พุ่งเป้าไปที่พลเมืองเกาหลี ซึ่งความขัดแย้งที่ยังคงดำเนินอยู่เกี่ยวกับเครือข่ายอาชญากรรมในกัมพูชา กำลังบั่นทอนความพยายามในการสร้างสัมพันธ์กับท้องถิ่น และแผนการขยายกิจการไปทั่วโลกของธนาคารเกาหลี ที่ดำเนินกิจการมายาวนานหลายปี แทนที่จะได้รับการยกย่อง ความสำเร็จนี้กลับก่อให้เกิดความกังวลว่า ธนาคารเหล่านี้อาจถูกเครือข่ายอาชญากรรมใช้เป็นเครื่องมือโดยไม่รู้ตัว ซึ่งเครือข่ายเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่า เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุลักพาตัว ฉ้อโกง ทรมาน และแม้กระทั่งการสังหารชาวเกาหลีในประเทศกัมพูชา โดยหนึ่งในกลุ่มที่ถูกกล่าวถึง คือ ปริ้นซ์ กรุ๊ป ที่กระทรวงการคลังของสหรัฐ กำหนดให้เป็น “องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ”
ตามรายงานของสำนักงานกำกับดูแลทางการเงิน (FSS) ระบุว่า ในปี 2567 กัมพูชาถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 1 จากทั้งหมด 41 ประเทศ ในด้านผลการดำเนินการสร้างความสัมพันธ์กับท้องถิ่นของธนาคารเกาหลีในต่างประเทศ
โดยภาคเอกชน อย่าง ธนาคาร KB Kookmin , ธนาคาร Shinhan Bank, ธนาคาร Woori และ ธนาคาร iM แต่ละธนาคารมี 1 สาขาในกัมพูชา ขณะที่ธนาคารJeonbuk Bank มี 2 สาขา
ในส่วนของธนาคารที่ดำเนินการโดยรัฐและธนาคารในเครือรัฐบาล ได้แก่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งเกาหลี ธนาคารอุตสาหกรรมแห่งเกาหลี ธนาคาร NH NongHyup และธนาคาร Suhyup ยังดำเนินการธนาคารเพื่อการค้าปลีกในประเทศผ่านสาขา บริษัทในเครือ หรือสำนักงานประสานงานอีกด้วย
โดย FSS ให้คะแนนธุรกิจเหล่านี้สูงมากในด้านการสร้างความสัมพันธ์กับท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงสัดส่วนของลูกค้าท้องถิ่น พนักงาน และผู้บริหารท้องถิ่น ตลอดจนความสามารถทางธุรกิจระหว่างประเทศ คะแนนเหล่านี้สูงเพียงพอที่จะชดเชยจุดอ่อนที่เกิดจากรายได้สุทธิรวมที่ลดลงร้อยละ 9.2 ของรายได้สุทธิรวม ซึ่งลดลงจาก 145 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2566 เหลือ 132 ดอลลาร์เหรียญสหรัฐในปี 2567 โดยกัมพูชาได้รับคะแนนระดับท้องถิ่นสูงสุด 1+ ในการจัดอันดับประเทศของ FSS ซึ่งคะแนนนี้สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยใน 41 ประเทศ ซึ่งอยู่ที่ “1” รวมถึงอินโดนีเซียที่ได้รับ 1 และญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ที่ได้รับ 1-
อย่างไรก็ตาม กลุ่มพลเรือนและผู้เชี่ยวชาญตลาดการเงิน โต้แย้งว่า คะแนนที่สูงเหล่านี้มองข้ามความเสี่ยงร้ายแรงที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่
นักเคลื่อนไหวจากกลุ่มพันธมิตรพลเมืองเพื่อความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ (CCEJ) กล่าวว่า ความพยายามในการสร้างความสัมพันธ์ท้องถิ่นของธนาคารน่ายกย่องอย่างยิ่ง แต่สถานการณ์นี้ เน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่พวกเขาอาจถูก ปริ้นซ์ กรุ๊ป นำไปใช้เป็นเครื่องมือโดยไม่รู้ตัว
ข้อกังวลนี้มาจากข้อมูล FSS เป็นข้อมูลอีกชุด ที่ได้แยกต่างหากจากที่ ส.ส. คัง มิน-กุก จากพรรคพลังประชาชน ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านหลัก และเป็นสมาชิกคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับและเผยแพร่ ซึ่งระบุว่า ปริ้นซ์ กรุ๊ป ได้ทำธุรกรรมทางการเงิน 52 รายการ ผ่านธนาคารเกาหลีใต้กัมพูชา รวมมูลค่าราว 197,000 ล้านวอน (ราว 4,500 ล้านบาท) ในจำนวนนี้ มีเงิน 91,200 ล้านวอนที่ยังคงอยู่ในบัญชีเงินฝากภายในประเทศ
เจ้าหน้าที่ในอุตสาหกรรมชี้า ธนาคารเกาหลีใต้กัมพูชาส่วนใหญ่เสนอบริการรายย่อยที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าท้องถิ่นเป็นหลัก เช่น การถอนเงินสด การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และบริการบัตรเครดิต แม้ว่าบริการเหล่านี้จะถูกนำเสนอเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า แต่เจ้าหน้าที่อธิบายว่า อาจทำให้กลุ่มอาชญากรรมดำเนินการกับเหยื่อชาวเกาหลีได้ง่ายขึ้นเช่นกัน
นักเคลื่อนไหวของ CCEJ กล่าวว่า จากสถานการณ์เช่นนี้ ถือเป็นเรื่องยากที่จะตัดความเป็นไปได้ที่บริษัทสาขาของธนาคารเกาหลีในกัมพูชา จะถูกเครือข่ายอาชญากรรมแสวงหาผลประโยชน์ ธนาคารควรดำเนินการด้วยความระมัดระวังมากขึ้นในตลาดต่างประเทศ และ FSS ควรพิจารณาเกณฑ์การประเมินใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่า ความพยายามในการขยายธุรกิจไปทั่วโลกจะต้องไม่แลกมาด้วยความสูญเสียด้านความมั่นคงทางการเงิน