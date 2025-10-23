เมต้า ปลดพนักงาน 600 คน แผนก AI มาร์คเผย ‘ทีมขนาดเล็กจะส่งผลดีต่อบริษัทมากกว่า’
สำนักข่าวเอพีรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม บริษัท เมต้า ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเฟซบุ๊ก และเครือข่ายสังคมออนไลน์ชื่อดังอีกหลายแพลตฟอร์ม ได้ออกมายืนยันรายงานข่าวที่ว่า เมต้าได้ปลดพนักงานราว 600 คนจากแผนกเอไอ (ปัญญาประดิษฐ์) จริง แม้ว่าบริษัทจะยังคงเดินหน้าว่าจ้างพนักงานสำหรับห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ระดับสูงสุด หรือ superintelligence lab ซึ่งเป็นหน่วยงานของเมต้าที่รวบรวมกิจกรรมด้านเอไอ ทั้งในเชิงวิจัยและผลิตภัณฑ์เอาไว้
รายงานข่าวเรื่องการปลดพนักงานของเมต้า Axios เป็นผู้รายงานเจ้าแรก โดยระบุว่า จะเป็นการปลดพนักงาน ในแผน Fundamental AI Research หรือ FAIR ของเมต้า รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเอไอ และโครงสร้างพื้นฐานของเอไอ ขณะที่แผนก TBD Lab ซึ่งเป็นแผนกใหม่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการปลดพนักงานดังกล่าว โดยอ้างอิงจากบันทึกของ “อเล็กซานเดอร์ หวัง” ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปัญญาประดิษฐ์ (CAIO) ของเมต้า ที่ส่งถึงพนักงาน
ข่าวระบุว่า เมต้า ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเมนโลพาร์ค รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ยังคงดำเนินการสรรหาและจ้างพนักงานสำหรับ TBD Lab ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่กำลังพัฒนาแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Models หรือ LLMs) รุ่นล่าสุดของเมต้า โดยแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) คือเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์สำคัญอย่าง ChatGPT ของโอเพ่นเอไอ , Gemini ของกูเกิล และ Llama ของเมต้า
ทั้งนี้ เมต้าได้ใช้แนวทางด้านเอไอที่แตกต่างจากคู่แข่งหลายราย ด้วยการปล่อยระบบเรือธงอย่าง Llama ให้ผู้ใช้ได้ใช้งานฟรี ในรูปแบบผลิตภัณฑ์โอเพ่นซอร์ส ที่อนุญาตให้ผู้คนสามารถใช้และปรับเปลี่ยนส่วนประกอบสำคัญอย่างของระบบ โดยเมต้า ระบุว่า ในแต่ละเดือนมีผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เอไอของบริษัทมากกว่า 1,000 ล้านคน
อย่างไรก็ตาม เมต้ายังถูกมองว่าล้าหลังกว่าคู่แข่ง อย่าง โอเพ่นเอไอ และ กูเกิล ในด้านการกระตุ้นให้ผู้บริโภคใช้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) โดยตรง
ขณะที่ Axios รายงานไว้ว่า ในบันทึกของอเล็กซานเดอร์ หวัง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปัญญาประดิษฐ์ (CAIO) ของเมต้า ที่ส่งถึงพนักงาน ได้บอกถึงเหตุผลของการเลิกจ้าง โดย มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ซีอีโอ ของเมต้า ที่ระบุว่า “การมีทีมขนาดเล็กจะส่งผลดีต่อบริษัทมากกว่า”
นายหวัง ยังเขียนในบันทึกถึงพนักงานไว้ด้วยว่า ด้วยการลดขนาดทีมของเรา จำนวนการสนทนาที่จำเป็นในการตัดสินใจจะลดลง และแต่ละคนจะต้องแบกรับภาระงานมากขึ้น มีขอบเขตความรับผิดชอบและผลกระทบที่กว้างขึ้น
Axios รายงานว่า พนักงานได้รับรู้ว่าตนเองจะตกงานหรือไม่ ในช่วงก่อน 7 โมงเช้าของวันพุธที่ 22 ตุลาคม โดยตามรายงานของ CNBC ระบุว่า พนักงานที่ถูกเลิกจ้างบางคนได้รับแจ้งว่า พวกเขาอยู่ใน “ช่วงเวลาบอกเลิกจ้างที่ไม่ต้องมาทำงาน” จนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน และสามารถใช้ช่วงเวลาดังกล่าวนั้น เพื่อมองหาตำแหน่งงานอื่นภายในเมต้าได้ ซึ่งหากพวกเขาเลือกที่จะลาออกจากบริษัท พวกเขาสามารถรับแพคเกจเงินชดเชย ซึ่งจะได้เป็นค่าจ้างอย่างน้อย 16 สัปดาห์