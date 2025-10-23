สถานทูตออสเตรเลีย จัดประกวดออกแบบบัตรแรบบิท เฉลิมฉลองมิตรภาพออสซี่-ไทย
สถานทูตเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานออกแบบของท่านในการประกวดออกแบบบัตรแรบบิท 2568 เพื่อเฉลิมฉลองมิตรภาพระหว่างออสเตรเลียและไทยที่มีมายาวนาน
ดร. แอนเจลา แมคโดนัลด์ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย กล่าวว่า “การประกวดนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือด้านความคิดสร้างสรรค์และความเชื่อมโยงระหว่างผู้คนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศของเรา”
“เนื่องในโอกาสครบรอบ 74 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างออสเตรเลียและไทยในปี พ.ศ. 2569 เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นผลงานการออกแบบที่สะท้อนถึงความอบอุ่น ความหลากหลาย และความร่วมมือกันมาอย่างต่อเนื่องระหว่างสองประเทศของเรา” เอกอัครราชทูตออสเตรเลียกล่าว
ผลงานของผู้ชนะเลิศจะได้พิมพ์เป็นลายบัตรแรบบิทสถานทูตออสเตรเลียซึ่งจะเป็นลายที่สาม และเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความเชื่อมโยงในชีวิตประจำวันและการเดินทางร่วมกันระหว่างเราทั้งสองประเทศ
เปิดรับผลงานออกแบบของผู้ถือสัญชาติไทยและ/หรือออสเตรเลียที่พำนักอยู่ในไทยแล้ววันนี้ และจะปิดรับผลงานในวันที่ 20 พฤศจิกายน เวลา 17.00 น. (ตามเวลากรุงเทพ) ผู้ชนะจะได้รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับออสเตรเลีย พร้อมที่พัก 2 คืน ประกาศผลวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ทางเฟซบุ๊คและเว็บไซต์สถานทูตฯ
บัตรแรบบิทใช้เพื่อชำระเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกรุงเทพฯ และใช้กับรถไฟฟ้าบีทีเอสและร้านค้าที่ร่วมรายการอย่างแพร่หลาย การใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสช่วยส่งเสริมความยั่งยืนโดยสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนตร์ส่วนบุคคล ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเขตเมือง
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนหลัก การบินไทย และ โรงแรมคิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพ สำหรับการสนับสนุนของรางวัลการประกวดในครั้งนี้
ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวดฉบับเต็ม รวมถึงคุณสมบัติผู้สมัคร ข้อกำหนดในการส่งผลงาน เกณฑ์การตัดสินและข้อมูลรางวัลได้ที่ https://thailand.embassy.gov.au/bkok/TC_2025_Rabbit_card_design.html