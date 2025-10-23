สวีเดน-ยูเครน ลงนามแล้ว ดีลจัดหาเครื่องบินขับไล่ กริพเพน เสริมทัพ 150 ลำ
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม รอยเตอร์ รายงานว่า นายกรัฐมนตรี อูลฟ์ คริสเตอร์สัน ของ สวีเดน ได้เปิดเผยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่า สวีเดนได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงที่จะจัดหาเครื่องบินขับไล่กริพเพน ที่ผลิตภายในประเทศให้กับยูเครน ถึง 150 ลำ
ผู้นำทั้ง 2 ประเทศ ได้หารือกันที่เมืองลินเชอปิง ทางตอนใต้ของสวีเดน และเยี่ยมชมบริษัท Saab ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องบินขับไล่ JAS 39 Gripen เครื่องบินตรวจการณ์ GlobalEye ระบบขีปนาวุธ อาวุธต่อต้านรถถังสำหรับทหารราบ และอุปกรณ์อื่นๆ
นายกฯ สวีเดน กล่าวอีกว่า ทั้ง 2 ประเทศ ได้ลงนามข้อตกลงร่วมมือระยะยาว ด้านการป้องกันภัยทางอากาศ ความร่วมมือดังกล่าว รวมถึงความเป็นไปได้ในการส่งออกเครื่องบินขับไล่กริพเพนอี ใหม่ จำนวน 100-150 ลำ ซึ่งจะเป็นคำสั่งซื้อเครื่องบินส่งออกครั้งใหญ่สุดในสวีเดน
“เราตระหนักดีว่าเส้นทางข้างหน้ายังอีกยาวไกล” นายกฯสวีเดน กล่าว และว่า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เรามุ่งมั่นที่จะสำรวจความเป็นไปได้ทั้งหมด ในการจัดหาเครื่องบินรบกริพเพนจำนวนมากให้กับยูเครนในอนาคต
เซเลนสกี กล่าวว่า เครื่องบินรถกริพเพนนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆ ความเป็นไปได้ในการจัดหากริพเพนให้กับยูเครน อยู่ระหว่างการพิจารณาในช่วงสองปีที่ผ่านมา แต่ถูกระงับไว้เพื่อให้เคียฟสามารถมุ่งเน้นไปที่การนำเครื่องบินรบ F-16 ที่ผลิตในอเมริกา ซึ่งเริ่มนำไปใช้งานเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
“เราได้เริ่มดำเนินการจัดหากริพเพนให้กับยูเครนแล้ว และคาดว่าสัญญาในอนาคต จะทำให้เราสามารถจัดหาเครื่องบินรบประเภทนี้ได้ไม่น้อยกว่า 100 ลำ” เซเลนสกีกล่าวผ่านล่าม
เหล่านักบินของยูเครน ได้เดินทางไปยังสวีเดน เพื่อทดสอบกริพเพน และช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งออกเครื่องบินเหล่านี้ ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ทนทาน และมีต้นทุนค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับเครื่องบนอย่าง F-35 ของสหรัฐ
เซเลนสกีกล่าวว่ายูเครนตั้งเป้าที่จะรับและเริ่มใช้งานเครื่องบินกริพเพนของสวีเดนในปีหน้า
“สำหรับกองทัพของเรา กริพเพนคือสิ่งสำคัญที่สุด มันเป็นเรื่องของเงินและการซ้อมรบ” เขากล่าวในการแถลงข่าว
คริสเตอร์สันกล่าวว่า ยังไม่มีการตัดสินใจใดๆ แต่ประเมินว่าการผลิตและการส่งมอบเครื่องบินลำใหม่ลำแรกอาจใช้เวลาสามปี ยังไม่มีการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดส่งกริพเพนรุ่นเก่าเร็วกว่านี้ แม้ว่าจะยังไม่ตัดความเป็นไปได้นี้ออกไปก็ตาม