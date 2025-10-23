ซีอีโอ Prince Bank กัมพูชา ร่อนแถลง ประกาศลาออก หลังสหรัฐ ยึดทรัพย์ ปรินซ์กรุ๊ป
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พนมเปญโพสต์ รายงานว่า Looi Kok Soon ซีอีโอ ธนาคารปรินซ์ ได้ออกแถลงการณ์ ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Prince Bank โดยมีผลทันที ด้วยเหตุผลส่วนตัว
โดยแถลงการณ์ยังได้ระบุว่า ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารสำหรับความไว้วางใจ และความร่วมมือตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้นำพาพนักงานที่ทุ่มเทของ Prince Bank ทีทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย เพื่อให้บริการลูกค้าและชุมชน ผมมั่นใจว่าทีมผู้นำภายใต้การชี้นำของคณะกรรมการ จะพาแบงก์ไปสู่อนาคตและเติบโตได้อย่างสำเร็จต่อเนื่อง
ขณะที่ข้อมูลในเว็บไซต์ของ Prince Bank ก็ไม่พบข้อมูลขของเขาแล้ว
ทั้งนี้ Looi Kok Soon ได้ขึ้นตำแหน่างซีอีโอ มีผลตั้งแต่ 17 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา เคยดำรงตำแหน่งผู้นำหลายตำแหน่ง ทั้งในฝ่ายจัดจำหน่าย ฝ่ายปฏิบัติการ ที่ธนาคาร โอซีบีซี มาเลเซีย ธนาคารอีออน มาเลเซีย และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) ก่อนจะเป็นซีอีโอ ผู้นำธุรกิจพลังงานหมุนเวียนของตนเอง ตามรายงานของสื่อกัมพูชา
เมื่อ 14 ตุลาคม ที่ผ่านมา สหรัฐ ได้ออกมาประกาศยึดทรัพย์ของ ปรินซ์ กรุ๊ป โดย เฉินจื้อ โดยอ้างว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการการค้ามนุษย์