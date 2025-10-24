ทำเนียบขาวยัน ทรัมป์หารือสี จิ้นผิง 30 ต.ค. ที่เกาหลีใต้
ทำเนียบขาวออกมายืนยันว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ เตรียมพบกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนในวันที่ 30 ตุลาคม ที่ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย–แปซิฟิก (เอเปค) ในเมืองคยองจู
แคโรไลน์ ลีวิตต์ โฆษกทำเนียบขาว ได้ยืนยันการพบกันของผู้นำทั้งสองระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ว่า ในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดี ( 30 ตุลาคม) ตามเวลาท้องถิ่น ประธานาธิบดีทรัมป์จะเข้าร่วมการประชุมทวิภาคีกับประธานาธิบดีสี ก่อนที่เขาจะออกเดินทางกลับสหรัฐ
การพบปะระหว่างผู้นำชาติมหาอำนาจทั้งสอง มีการวางแผนมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้ว แต่เกิดความไม่แน่นอนขึ้น เนื่องจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างสองเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดของโลก
การพบกันครั้งนี้จะถือเป็นการพบกันแบบตัวต่อตัวครั้งแรกของทั้งสองผู้นำ นับตั้งแต่ทรัมป์กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งในต้นปีนี้
ทรัมป์ออกมาขู่ว่าจะเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มขึ้นอีก 100% ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน หากจีนไม่ยกเลิกข้อจำกัดที่เข้มงวดขึ้นในการส่งออกแร่หายากที่
การพบกันแบบทวิภาคีนี้จะจัดขึ้นนอกรอบระหว่างการประชุมเอเปค ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน ปีนี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเยือนเอเชียของทรัมป์ ซึ่งยังรวมถึงการแวะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ที่ประเทศมาเลเซียในสุดสัปดาห์นี้