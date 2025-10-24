โสมขาวแจง ข่าวตำรวจเขมรจับแก๊งสแกมเมอร์ชาวเกาหลีใต้อีก 57 คน เป็นข่าวเก่า
หลังจากที่มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม รัฐบาลกัมพูชาแถลงว่า ตำรวจกัมพูชาได้จับกุมชาวเกาหลีใต้ 57 คน ข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงออนไลน์ในประเทศกัมพูชา อันเป็นผลจากการบุกตรวจค้นอาคารแห่งหนึ่งชานกรุงพนมเปญ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา
ล่าสุด สำนักข่าวเอพี รายงานว่า ได้ขอถอดข่าวดังกล่าวออก พร้อมระบุชี้แจงว่า กระทรวงต่างประเทศของเกาหลีใต้ ได้ออกมาแจ้งว่า แถลงการณ์ของรัฐบาลกัมพูชาที่มีออกมาเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม และระบุว่า ตัวแทนของชาวเกาหลีใต้ได้เดินทางไปยังศูนย์ออนไลน์สแกมในกัมพูชา ที่ซึ่งมีการจับกุมตัวชาวเกาหลีใต้ 57 คนได้นั้น จริงๆแล้ว เป็นการจับกุมที่มีขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา ไม่ใช่เหตุการณ์ล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่อย่างใด และชาวเกาหลีใต้กลุ่มดังกล่าวได้ถูกกัมพูชาควบคุมตัว และถูกส่งกลับประเทศเกาหลีใต้ไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ทางการเกาหลีใต้กล่าวหาว่า คนเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง รวมถึงโรแมนซ์สแกม และการหลอกให้ลงทุน ซึ่งพุ่งเป้าไปที่ชาวเกาหลีใต้ด้วยกันเอง ซึ่งการที่ข่าวระบุว่า มีการจับกุมเพิ่มเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมนั้น เป็นความเข้าใจผิด