สีหศักดิ์ถึงมาเลย์ ประชุมสุดยอดอาเซียน หารือเตรียมลงนามประกาศความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อช่วงดึกวันที่ 23 ตุลาคม เพื่อเตรียมการก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 47 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีก่อนจะมีการประชุมระดับผู้นำอาเซียน ในวันที่ 26-28 ตุลาคมนี้ โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะนำคณะผู้แทนไทยเดินทางมาเข้าร่วมประชุมด้วย และนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 ตุลาคม
นายสีหศักดิ์ได้ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับ นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายพลพงศ์ วังแพน อธิบดีกรมอาเซียน นางสาวลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และนางมาระตี นะลิตา อันดาโม รองอธิบดีกรมสารนิเทศ เพื่อเตรียมการด้านสารัตถะการประชุม ซึ่งมีทั้งการประชุมระดับผู้นำ การประชุมกับประเทศคู่เจรจา และการประชุมผู้นำในกรอบต่างๆ ด้วย
ขณะเดียวกันในวันที่ 25 ตุลาคม นายสีหศักดิ์ยังจะเตรียมการสำหรับการประชุม 4 ฝ่าย ที่จะมีขึ้นในวันที่ 25 ตุลาคมนี้ เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับการลงนามประกาศความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา ระหว่างนายกรัฐมนตรีไทย-กัมพูชา โดยมีนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ และนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย รวมถึงผู้นำชาติสมาชิกอาเซียนอื่นๆ เป็นพยาน ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้
การลงนามดังกล่าวมีขึ้นหลังจากการประชุมคณะกรรมการปักปันเขตแดนร่วม (เจบีซี) ไทย-กัมพูชา และคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (จีบีซี) ระหว่างไทยและกัมพูชา ซึ่งได้มีการย้ำถึงข้อเสนอของไทย 4 ข้อ ในเรื่องการถอนอาวุธหนัก เก็บกู้ทุ่นระเบิด ปราบปรามสแกมเมอร์ และบริหารพื้นที่ชายแดน ไปก่อนหน้านี้