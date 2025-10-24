ทรัมป์โกรธจัด! ล้มโต๊ะเจรจาการค้ากับแคนาดาทั้งหมด ปมปล่อยโฆษณา ‘เรแกน’ ต้านภาษี
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐได้ประกาศ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ว่าสหรัฐอเมริกาจะล้มการเจรจาการค้ากับแคนาดาทั้งหมด หลังรัฐบาลของรัฐออนแทริโอของแคนาดาได้เผยแพร่โฆษณาที่มีเนื้อหาว่าอดีตประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกนของสหรัฐจากพรรครีพับลิกัน กล่าวโจมตีการคิดภาษีสินค้าต่างชาติว่าจะทำให้เกิดการเลิกจ้างงานและสงครามการค้า
ก่อนหน้านี้ สหรัฐอเมริกาและแคนาดามีการเจรจาการค้ากันนานหลายสัปดาห์ หลังสหรัฐประกาศคิดภาษีศุลกากรแก่เหล็ก อะลูมิเนียม และรถยนต์จากแคนาดาจนทำให้ทางการแคนาดาคิดภาษีตอบโต้กลับสหรัฐ อย่างไรก็ตามล่าสุด ทรัมป์ออกมาโพสต์บนทรูธโซเชียลว่า จากพฤติกรรมที่ร้ายแรงของแคนาดา ทำให้สหรัฐยกเลิกการเจรจาการค้ากับแคนาดาทั้งหมด
ด้านนายดั๊ก ฟอร์ด ผู้ว่าการรัฐออนแทริโอของแคนาดากล่าวเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นี้ว่าทรัมป์น่าจะเห็นโฆษณาดังกล่าวจากรัฐออนแทริโอแล้ว และคิดว่าทรัมป์คงไม่พอใจ ด้านมูลนิธิประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกนออกแถลงการณ์ในช่วงสายวันที่ 23 ตุลาคม ว่าโฆษณาดังกล่าวของรัฐออนแทริโอมีการเลือกตัดภาพและเสียงของอดีตประธานาธิบดีเรแกนมาใช้จนเกิดความเข้าใจผิด และรัฐออนแทริโอไม่ได้ทำการขออนุญาตใช้ก่อนล่วงหน้า ทางมูลนิธิเรแกนกำลังพิจารณาการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลแคนาดายังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นต่อเรื่องดังกล่าว