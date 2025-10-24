เขมรประณามสื่อไทย เผยแพร่ข้อมูลเท็จ ‘ฮุนเซน’ แนะไปใส่ใจการเมืองไทยดีกว่ามาสนใจกัมพูชา
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม เว็บไซต์ Fresh News รายงานว่า คณะผู้แทนของกัมพูชา ที่เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา (IPU) ครั้งที่ 151 ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ได้แสดงความรู้สึกตกใจอย่างยิ่ง ต่อกรณีที่สื่อมวลชนไทยรายหนึ่ง ได้เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จอย่างไม่ละอาย และบิดเบือนความจริง
โดยรายงานระบุว่า การเพิกเฉยต่อข้อเท็จจริงอย่างประมาทเลินเล่อนี้ มีเป้าหมายเพื่อทำลายชื่อเสียงของกัมพูชาอย่างไม่เป็นธรรม และความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงต่อสันติภาพของประเทศ
ยิ่งไปกว่านั้น การกระทำที่ไร้จริยธรรมเช่นนี้ ยังถือเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อการส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรือง เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนชาวกัมพูชาและชาวไทย
คณะผู้แทนกัมพูชา ที่ร่วมประชุม IPU ระบุว่า ในฐานะที่กัมพูชาเป็นสมาชิกของกลุ่มเอเชียแปซิฟิก (APG) กัมพูชาได้รับการเสนอชื่ออย่างชอบธรรม ด้วยความเห็นพ้องต้องกันจากกลุ่ม ให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการร่วมกับอีกท่านหนึ่งจากภูมิภาคเดียวกัน
โดยคณะกรรมการร่าง (Drafting Committee) รวมถึงประธาน และผู้รายงานนั้น มีการกำหนดองค์ประกอบโดยการหารือร่วมกัน ในหมู่กลุ่มภูมิรัฐศาสตร์ทั้ง 6 กลุ่ม ภายใต้การกำกับดูแลของประธาน IPU และสำนักงานเลขาธิการ
เป้าหมายของกัมพูชาภายในคณะกรรมการร่างฯ คือการส่งเสริมความร่วมมือและความเห็นพ้องต้องกัน ในการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติและการหลอกลวงทางไซเบอร์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกประเทศโดยไม่มีข้อยกเว้น คณะผู้แทนของเราได้ให้การสนับสนุนอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้มั่นใจว่าข้อความฉบับสุดท้ายจะสะท้อนถึงลักษณะที่เป็นอาชญากรรมข้ามชาติ ของอาชญากรรมเหล่านี้ , ส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาค แทนที่จะตำหนิ หรือชี้เป้าไปที่ใคร และยึดมั่นในหลักการพหุภาคี และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของอาเซียนและค่านิยมของ IPU
ความร่วมมือของกัมพูชากับพันธมิตรทั้งหมด ซึ่งรวมถึงจีน ไทย และประเทศสมาชิกอื่นๆที่อยู่ในคณะกรรมการนั้น มีพื้นฐานมาจากความเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อจัดทำมติที่มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ ด้วยการเข้าร่วมอย่างสร้างสรรค์และกระตือรือร้นในกระบวนการร่างมติ คณะผู้แทนกัมพูชาจึงแสดงความภาคภูมิใจในการสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อมติที่เพิ่งได้รับการรับรองนี้ ซึ่งเป็นความสำเร็จที่เกิดจากวิจารณญาณร่วมกัน ความร่วมมือ และความทุ่มเทร่วมกัน ของรัฐสมาชิกทั้งหมดที่เป็นตัวแทนในคณะกรรมการร่างฯ
การกล่าวอ้างที่ว่า ประเทศไทย “ถูกลดบทบาท” ให้เป็นเพียงที่ปรึกษานั้น ไม่ถูกต้องและทำให้เกิดความเข้าใจผิด ตามแนวปฏิบัติของ IPU คณะผู้แทนที่เป็นผู้เสนอญัตติ จะได้รับเชิญให้มีส่วนร่วมในกระบวนการร่างมติเสมอ อย่างไรก็ตาม บทบาทการลงคะแนนเสียงอย่างเป็นทางการภายในคณะกรรมการร่างฯ นั้น ขึ้นอยู่กับเราเสนอชื่อจากกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์ของตนเอง
โดยระเบียบปฏิบัตินี้ รับประกันการมีส่วนร่วมที่เท่าเทียมกัน และถูกนำมาใช้อย่างสม่ำเสมอสำหรับวาระฉุกเฉินทั้งหมดในการประชุมสมัชชา IPU ครั้งก่อนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้อยแถลงที่การประชุมสมัชชาใหญ่ในวันนี้ก็ไม่ได้มีการระบุว่า ประเทศไทยถูกมอบหมายให้มีบทบาทเป็นที่ปรึกษา
คณะผู้แทนกัมพูชาในการประชุมสหภาพรัฐสภา (IPU) ครั้งที่ 151 ดำเนินการด้วยความมีศักดิ์ศรี และเป็นไปตามหลักการของความโปร่งใส ความเป็นมืออาชีพ ความซื่อสัตย์สุจริต และความจริงใจ พร้อมด้วยความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อ ความร่วมมือที่แท้จริง กับทุกประเทศในการต่อสู้กับอาชญากรรมออนไลน์ทั่วโลก เพื่อประโยชน์ของประชาคมระหว่างประเทศ
ขณะที่สมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม แสดงความไม่พอใจการรายงานของสื่อไทยรายหนึ่ง เกี่ยวกับการรายงานข่าวเกี่ยวกับกัมพูชา โดยบอกว่า มีความจำเป็นที่จะต้องแนะนำให้พวกเขามีความเป็นมืออาชีพในการเขียน พร้อมแนะนำว่า ควรจะหันไปให้ความสำคัญกับสถานการณ์ในประเทศไทยจะดีกว่าที่จะมานั่งคิดถึงอนาคตทางการเมืองในประเทศกัมพูชา
และว่า ตนครองอำนาจมาตั้งแต่ที่นักข่าวไทยบางคนยังไม่เกิดด้วยซ้ำ หรือบางคนยังเดินแก้ผ้าอยู่เลย และว่า ตนรู้จักในสิ่งที่เรียกว่า การเมืองภายในกัมพูชา ขณะที่นักข่าวไทยบางคนยังไม่รู้จักสถานการณ์ของประเทศไทยเองด้วยซ้ำ แต่กลับพยายามเขียนประเมินสถานการณ์ของกัมพูชา
ฮุน เซน ระบุว่า อยากให้ทุกคนติดตามอย่างใกล้ชิดกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น หลังจากรัฐบาลไทยที่มีอายุ 4 เดือน และต้องยุบสภาหลังจากนั้น และภายหลังการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปี 2026
ก่อนจะตบท้ายว่า เรื่องราวในกัมพูชาพวกเราจัดการของเราเองได้ ไม่จำเป็นต้องเขียนเบี่ยงเบนเรื่องราวจากไทยมายังกัมพูชา และว่า “ถ้าเล่นก็อย่าโกรธ ถ้าโกรธ ก็อย่าเล่น” ซึ่งเป็นสำนวนคล้ายกับ “กล้าทำ ก็ต้องกล้ารับ”