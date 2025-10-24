มาเลเซีย เร่งรัด สร้างกำแพงคอนกรีต 110 กิโลเมตร ชายแดนไทย-มาเลเซีย งบ 2,500 ล้านบาท

มาเลเซีย เร่งรัด สร้างกำแพงคอนกรีต 110 กิโลเมตร ชายแดนไทย-มาเลเซีย 2,500 ล้านบาท
นิวสเตรท ไทม์ส รายงานว่า การก่อสร้างกำแพงคอนกรีตใหม่ตามแนวชายแดนมาเลเซีย-ไทย โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยสูง จะได้รับการเร่งรัด เพื่อเสริมสร้างการควบคุมชายแดนและรักษาความมั่นคงของชาติ
ดาโต๊ะ เสรี ดร.ซาลิฮา มุสตาฟา รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ (เขตปกครองตนเอง) กล่าวว่า โครงการนี้จะริเริ่มสร้างกำแพงกั้นตามแนวชายแดนที่เปราะบาง เช่น จากเมืองชูปิง ไปยังปาดังเบซาร์ในเปอร์ลิส
เธอระบุว่า แผนดังกล่าวมีขึ้นเพื่อทดแทนรั้วลวดหนามเก่าที่ชำรุดเสียหายได้ง่าย ภายใต้แผนพัฒนามาเลเซียฉบับที่ 13 รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ 327 ล้านริงกิต หรือราว 2,539 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาใหม่ๆ และ ปรับปรุงกำแพงและรั้วรักษาความปลอดภัย ที่มีอยู่ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย
“โครงการนี้จะครอบคลุม รัฐปะลิส เกอดะฮ์ และ เประ ครอบคลุมระยะทาง 110.7 กิโลเมตร โดยมุ่นไปที่พื้นที่ที่ระบุว่าเหมาะสม โดยพิจารณาจากปัจจัยทางเทคนิคและความมั่นคง”
นอกจากสร้างกำแพงกั้นทางกายภาพแล้ว เธอยังกล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับสวัสดิการและความพร้อมของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่ประจำการตามแนวชายแดนอีกด้วย ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน เช่น การเข้าถึงน้ำสะอาดที่จุดควบคุม
ดร. ซาลิฮา กล่าวเสริมว่า รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานขั้นพื้นฐาน เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชายแดนจะไม่ต้องเผชิญกับข้อจำกัดดังกล่าวอีกต่อไป