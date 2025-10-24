บัวแก้วเผย ไทยจ่อคัดกรอง สแกมเมอร์เคเคปาร์คเข้าไทย แยกเหยื่อ-ผู้กระทำผิด เตรียมส่งกลับ-รับโทษ
นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวแถลงข่าว เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม โดยกล่าวถึงกรณีที่กองทัพเมียนมาทลายแหล่งสแกมเมอร์ออนไลน์ เคเคปาร์ค ในจังหวัดเมียวดีของประเทศเมียนมา
ผู้สื่อข่าวสอบถามนายนิกรเดชว่าการทลายแหล่งสแกมเมอร์ในเมียนมาเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ทำให้มีผู้คนจากแหล่งสแกมเมอร์ 677 คนเดินทางข้ามมายังฝั่งไทย ข่าวล่าสุดว่าอาจจะมีคนข้ามฝั่งจากเมียนมาเข้ามาในไทยเพิ่มขึ้นนั้น ทางการไทยจะทำอย่างไรกับคนเหล่านี้ นายนิกรเดชกล่าวว่าข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงมหาดไทยเมื่อเวลา 07.00 น. พบว่ามีคนจากแหล่งสแกมเมอร์ข้ามฝั่งมาไทยแล้วทั้งสิ้น 1,049 คนและตอนนี้กำลังอยู่ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีการตั้งศูนย์ขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการคนเหล่านี้
นายนิกรเดชกล่าวต่อว่าอย่างที่รู้กันว่าไทยต้องรับมือ ดูแลคนที่ทยอยข้ามฝั่งจากเมียนมาเข้ามาในไทยตั้งแต่ต้นปีนี้ตามที่เคยมีข่าวไปแล้ว คนเหล่านี้จะต้องผ่านกระบวนการคัดกรองตามกลไกส่งต่อระดับชาติ สำหรับผู้คนที่ข้ามฝั่งมาไทยจำนวน 1,049 คนจะต้องผ่านการคัดแยกเป็น 2 กลุ่มคือผู้ที่เป็นเหยื่อและผู้กระทำผิด เมื่อมีการคัดแยกแล้ว ผู้ที่เป็นเหยื่อจะเข้าสู่การดูแลของหน่วยตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเตรียมการส่งกลับประเทศต่อไป แต่สำหรับผู้กระทำผิดจะต้องเข้าสู่กระบวนการผิดกฎหมายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายของไทยต่อไป
สำหรับผู้ที่ข้ามฝั่งจากเมียนมาเข้ามาในไทยหลังการทลายฐานสแกมเมอร์ เคเคปาร์ค ในครั้งนี้ นายนิกรเดชกล่าวว่าจากการตรวจสอบพบว่าเป็นคนจาก 26 สัญชาติ มากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือชาวอินเดีย อันดับ 2 คือชาวจีน และตามมาเป็นอันดับ 3 คือชาวเวียดนาม ซึ่งรับประกันว่าทางไทยจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและจะดูแลกลุ่มคนเหล่านี้อย่างมีมนุษยธรรมดังที่เคยทำมาโดยตลอด