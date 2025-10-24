มือยิง ซีอีโอประกันดัง อ้าง ถูกเลดี้บอย 7 คน รุมทำร้ายในไทย เลยได้รู้ ระบบสุขภาพสหรัฐห่วยแตก

มือยิง ซีอีโอประกันดัง อ้าง ถูกเลดี้บอย 7 คน รุมทำร้ายในไทย ทำรู้ ระบบสุขภาพสหรัฐห่วยแตก
ฟอกซ์ นิวส์ รายงานว่า ลุยจิ แมนจิโอนี อดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยดังในไอวีลีกส์ ที่ถูกกล่าวหาว่าลอบสังหาร ไบรอัน ทอมป์สัน ซีอีโอ ยูไนเต็ด เฮลธ์แคร์ ออกมาเปิดเผยว่า เขาเคยแพ้ให้กับเลดี้บอย 7 คน ในประเทศไทย
แมนจิโอ วัย 27 ปี ถูกคุมขังโดยไม่มีการประกันตัวในนิวยอร์กซิตี้ ระหว่างการรอพิจารณาคดีในระดับรัฐและรัฐบาลกลาง ในคดีที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่ทอมป์สัน ถูกยิงเสียชีวิต เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 บริเวณหน้าโรงแรมแห่งหนึ่ง ซึ่งเดิมทีเขาควรจะไปประชุมผู้ถือหุ้นในเช้าวันนั้น
ใน 1 ปี ก่อนที่จะเกิดเหตุลอบสังหาร แมนจิโอได้เดินทางไปทวีปเอเชีย ปีนเขาในญี่ปุ่น และดื่มกับชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในไทย ตามรายงานของ The New York Times
มีรายงานว่า เขาตกใจมากเมื่อรู้ว่าค่า MRI ถูกกว่าในสหรัฐมาก และยังบอกเพื่อนทาง WhatsApp ว่าเคยถูกกลุ่มผู้หญิงข้ามเพศ 7 คน รุมทำร้ายที่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา
นิวยอร์กโพสต์ ยังได้รายงานว่า ลุยจิ ได้พบกับเพื่อนนักฟุตบอล คริสเตียน ซัคคินี และเพื่อนไม่เปิดเผยชื่อคนหนึ่งในผับที่กรุงเทพฯ เมื่อเดือนมีนาคม โดย คริสเตียนบอกว่า ลุยจิ ได้พูดถึงวิดีโอเกม และโปเกมอนในตอนแรก ก่อนจะเปลี่ยนเป็นโวยวายว่าระบบดูแลสุขภาพของสหรัฐ ห่วยแตก เมื่อเทียบกับไทย
โดยเขาได้แนบรอยข่วนที่แขนมาด้วย หลังจากนั้น เขาเดินทางกลับญี่ปุ่นและไปปีนเขา ตามเส้นทางที่ไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเดินป่า จากนั้นเขาก็ได้เดินทางไปอินเดีย
ในเดือนธันวาคม อัยการระบุว่า แมนจิโอได้เขียนอุตสาหกรรมประกันสุขภาพของอเมริกา และต้องการโจมตีซีอีโอคนหนึ่ง นอกจากนี้ยังถูกกล่าวหาว่า ต้องการยุยงให้เกิดการถกเถียงในระดับชาติ เกี่ยวกับข้อบกพร่องของอุตสาหกรรมนี้