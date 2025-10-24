จับชายถือมีดโผล่ใกล้สถานทูตสหรัฐ ในกรุงโตเกียว ก่อนทรัมป์เดินทางเยือนญี่ปุ่นไม่กี่วัน
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้าง TBS news รายงานเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ว่า เกิดเหตุชายคนหนึ่งควงมีดอยู่ใกล้กับสถานทูตสหรัฐอเมริกา ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เบื้องต้นมีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจลาจลนายหนึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุดังกล่าว และชายที่ก่อเหตุถูกตำรวจจับกุมตัวแล้ว โดยยังไม่ทราบถึงสาเหตุของการก่อเหตุในครั้งนี้
ข่าวระบุว่า เหตุการณ์ระทึกขวัญดังกล่าวเกิดขึ้นไม่กี่วันก่อนหน้าที่ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ จะเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น และจะเข้าเฝ้าสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ รวมทั้งพบกับ ซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่น ในช่วงการเยือนญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคมนี้
โดยสำนักข่าวเกียวโดรายงานเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า กองบัญชาการตำรวจนครบาลโตเกียวได้จัดกำลังเสริมกว่า 18,000 นาย เพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยระหว่างการเยือนญี่ปุ่นของประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้