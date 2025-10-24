สุดสลด รถบัสในอินเดีย ถูกจักรยานยนต์ชน ไฟลุกท่วม คร่าชีวิต ผู้โดยสาร 25 ราย
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม เอพี รายงานว่า ตำรวจอินเดียเปิดเผยว่า รถบัสโดยสารเกิดเพลิงลุกไหม้ หลังจากรถจักรยานยนต์พุ่งชนในช่วงเช้าวันศุกร์ ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 25 ราย และบาดเจ็บอีกหลายคน ทางตอนใต้ของอินเดีย
นายวิกรานต์ ปาติล เจ้าหน้าที่ตำรวจอาวุโส กล่าวว่า เพลิงได้ลุกลามไปทั่วรถบัสภายในเวลาไม่กี่นาที ส่งผลให้ผู้โดยสารหลายสิบคนติดอยู่ในเปลวเพลิง ขณะที่รถบัสกำลังเร่งความเร็วไปตามทางหลวงใกล้เขตคูร์นูล รัฐอานธรประเทศ
ปาติลยังกล่าวอีกว่า รถจักรยานยนต์พุ่งชนรถบัสที่กำลังวิ่งมาด้วยความเร็วสูงจากด้านหลัง รถถูกลากไประยะไกล ทำให้เกิดประกายไฟ ลุกท่วมไปยังถังน้ำมันของรถบัส บางคนได้ทุบกระจกรถเปิดออกและกระโดดออกมา ทำให้ปลอดภัย ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย แต่หลายคนก็เสียชีวิตในกองเพลิง ก่อนที่ความช่วยเหลือจะไปถึง
รถบัสบรรทุกผู้โดยสาร 44 คน กำลังเดินทางระหว่างเมืองไฮเดอราบาด รัฐเตลังคานา และเบงกาลูรู รัฐ กรณาฏกะ อุบัติเหตุเกิดขึ้นที่หมู่บ้านชินนาเตกุรุ ใกล้เมืองคูร์นูล ห่างจากเมืองไฮเดอราบาดไปทางใต้ประมาณ 210 กิโลเมตร
ปาติลกล่าวว่า ขณะที่ควันเริ่มฟุ้งกระจาย คนขับได้หยุดรถและพยายามดับไฟ โดยใช้ถังดับเพลิง แต่ไฟลุกไหม้รุนแรงจนคุมไม่ได้ ผู้โดยสารส่วนใหญ่นอนหลับอยู่บนรถ รถบัสได้รับความเสียหายอย่างหนัก และผู้ขับขี่จักรยานยนต์นิรนามเสียชีวิตด้วย
The Press Trust of India รายงานว่า ศพถูกไฟไหม้จนไม่สามารถรถบุตัวตนได้ ผู้โดยสารที่โชคดีบางคนสะดุ้งตื่นเพราะเปลวเพลิง และทุบกระจกหน้าต่างหนีออกมาได้
สำนักข่าวได้สัมภาษณ์ชายคนหนึ่่ง ชื่อ สุริยา ซึ่งขาหักเพราะกระโดดลงมาจากรถบัส ที่สูงกว่า 15 ฟุต เพื่อหนีจากไฟไหม้ เขากล่าวว่า แพทย์คาดว่าเขาจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว
นายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี และนายเอ็น. จันทรบาบู ไนดู เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐอานธรประเทศ ได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสีย ขณะเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์กำลังดำเนินการสืบสวนเหตุการณ์นี้