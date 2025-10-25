สื่อนอก รายงานข่าว พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต
รอยเตอร์ รายงานว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต โดยรายงานว่า พระองค์ทรงเป็นผู้นำความสง่างามมาสู่การฟื้นฟูระบอบกษัตริย์ การนี้ พระองค์ทรงเคียงข้าง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ไทย ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุด 70 ปี โดยทรง ชนะใจประชาชนด้วยงานการกุศลต่างๆ
รอยเตอร์ ยังได้รายงานพระราชประวัติ และ รายงานว่า ระหว่างเสด็จฯเยือนสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2503 รวมถึงงานเลี้ยงอาหารค่ำของรัฐในทำเนียบขาว นิตยสารไทม์ และหนังสือรายวันฝรั่งเศส L’Aurore ได้บรรยายยกย่องพระองค์
ขณะที่ บีบีซี รายงานการสวรรคตของพระองค์ ทั้งรายงานว่า เป็นเวลา 6 ทศวรรษ ที่ทรงเคียงข้าง ในหลวงรัชกาลที่ 9 ปฏิบัติพระราชกรณีกิจต่างๆ ทั้งยังได้ย้อนสารคดี BBC ในปี 1980 เรื่อง Soul of a Nation ระหว่าง 2 พระองค์ถึงการพบกันครั้งแรกว่า “เป็นความเกลียดชังแต่แรกเห็น”
และยังย้อนว่า ทศวรรษ 1960 ทั้ง 2 พระองค์ เสด็จฯ ไปทั่วโลก โดยได้พบกับ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ประธานาธิบดี ไอเซนฮาวด์ ของสหรัฐ และ เอลวิส เพรสลีย์ ทศวรรษนั้น พระองค์ติดอันดับ ผู้แต่งกายดีเด่น บ่อยครั้ง
ในบทสัมภาษณ์ BBC ปี 2523 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงให้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ กับประชาชนไทย ว่า “ในหลวงและพระราชินี ของประเทศไทย มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนโดยตลอด และมักถือว่า พระมหากษัตริย์เป็นบิดาของประเทศชาติ เพราะเหตุนี้จึงไม่มีชีวิตส่วนตัวมากนัก เพราะถือเป็น พ่อและแม่ของชาติ”
นอกจากนี้ ยังมี สื่อมาเลเซีย อาทิ Malaymail , New StraitsTimes ที่รายงานข่าวเช่นกัน
ด้าน Aljazeera ก็รายงาน ประกาศสำนักพระราชวังเช่นกัน