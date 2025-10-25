รมว.กต.มาเลเซีย ถวายความอาลัย สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพิธีเปิดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
สำนักข่าวเดอะสตาร์ของประเทศมาเลเซียรายงานว่า นายโมฮาหมัด ฮาซัน รัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียได้กล่าวถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในช่วงพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม
นายฮาซันกล่าวในช่วงพิธีเปิดการประชุมว่า “ผมขอแสดงเสียใจไปยังรัฐบาลและประชาชนชาวไทย”
สำนักข่าวเดอะสตาร์รายงานการเสด็จสวรรคตของของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ว่าพระองค์ทรงเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทยในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อช่วยเหลือพสกนิกรให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตลอดพระชนมพรรษา อาทิ พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาชนบท ส่งเสริมสิทธิสตรี และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย