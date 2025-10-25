กษัตริย์จิกมี ร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง เชิดชูทรงเป็นแรงบันดาลใจของทุกคน
สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ทรงถวายความเสียพระราชหฤทัยถึงการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงโพสต์เฟซบุ๊ก เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ว่า พระองค์และสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ขอถวายความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นที่รักของชาวไทย พระองค์ทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาและปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดพระชนมพรรษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาของสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนับไม่ถ้วน พระองค์จะทรงเป็นที่เคารพรักและทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนต่อไป
ประชาชนชาวภูฏานขอร่วมไว้อาลัยกับประชาชนชาวไทยต่อการสูญเสียครั้งใหญ่นี้และแสดงความเคารพต่อคุณูปการที่พระองค์ทรงริเริ่มไว้