โลกร่ำไห้ สถานทูตต่างประเทศในไทย ร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง สวรรคต
สถานเอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆ ในไทย อาทิ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สหรัฐ ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้ ได้ออกแถลงการณ์ร่วมถวายความอาลัยต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หลังเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม
สถานทูตจีนประจำประเทศไทยโพสต์ว่า ทางสถานเอกอัครราชทูตร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคต ฯพณฯ จาง เจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานทูตทุกคน ถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์ทรงเป็นมหามิตรที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนชาวจีน และเป็นที่รักและเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทย
มาร์ค กูดดิ้ง เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย โพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ว่า “ประชาชนชาวสหราชอาณาจักรรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ได้ทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ และขอร่วมไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งกับประชาชนชาวไทย”
สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีออกแถลงการณ์ว่า สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุดต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย รัฐบาลและประชาชนเยอรมันขออยู่เคียงข้างประเทศไทยและพสกนิกรชาวไทย ในช่วงเวลาแห่งความสูญเสียอันใหญ่หลวงนี้
แถลงการณ์ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีระบุว่า สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนชาวไทยทุกคน
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ออกแถลงการณ์ซึ่งลงนามโดยดร. แอนเจลา แมคโดนัลด์ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำ ความว่า น้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย โพสต์แถลงการณ์บนเฟซบุ๊กว่า ทางสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยขอถวายความอาลัยไปยังสำนักพระราชวัง รัฐบาลและประชาชนชาวไทยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โพสต์ข้อความว่า สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ในฐานะตัวแทนประชาชนชาวญี่ปุ่น ขอน้อมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความสมัครสมานสามัคคีและประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลายาวนาน ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ตราบนิรันดร์ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งร่วมกับประชาชนชาวไทย
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐ โพสต์ข้อความว่า เราขอร่วมกับประชาชนชาวไทยแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ออกแถลงการณ์ ขอน้อมถวายความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 และขอร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพสกนิกรชาวไทย พร้อมกันนี้ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสฯ ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงมีพระราชไมตรีอันแน่นแฟ้นกับประเทศฝรั่งเศส และทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านภาษา วัฒนธรรม และศิลปกรรมฝรั่งเศส