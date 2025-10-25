พันธมิตรยูเครนลั่น เดินหน้านำน้ำมัน-ก๊าซรัสเซียออกจากตลาดโลก บีบปูตินจบสงคราม
สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า พันธมิตรแห่งความสมัครใจ (Coalition of the Willing) ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรของยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซีย ได้มีการประชุมสุดยอดที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม โดยผลของการประชุมคือประเทศพันธมิตรยูเครนกว่า 20 ประเทศให้คำมั่นว่าจะนำน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของรัสเซียออกจากตลาดโลก เพื่อเป็นการกดดันประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินของรัสเซียให้ยุติสงครามกับยูเครน
ก่อนหน้านี้ สหรัฐอเมริกาและอังกฤษได้ประกาศคว่ำบาตรบริษัทน้ำมันรัสเซียยักษ์ใหญ่ 2 แห่ง ขณะที่สหภาพยุโรป (อียู) ได้คว่ำบาตรการส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวของรัสเซีย ล่าสุด นายกรัฐมนตรีเคียร์ สตาร์เมอร์ของอังกฤษกล่าวในการแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกีของยูเครน นางเมตเต เฟรเดอริกเซน นายกรัฐมนตรีเดนมาร์ก นายมาร์ค รุตเตอร์ เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) และนายดิ๊ก ชูฟ นายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์ ว่าปูตินไม่มีความจริงจังในเรื่องสันติภาพ ทำให้บรรดาพันธมิตรของยูเครนมีความตกลงเห็นชอบในแผนการที่ชัดเจนในการช่วยเหลือยูเครนไปตลอดทั้งปีนี้
สตาร์เมอร์กล่าวอีกว่า พันธมิตรของยูเครนกำลังตัดงบประมาณที่รัสเซียใช้ทำสงครามกับยูเครน และจะพุ่งเป้าเล่นงานไปที่สินทรัพย์ของรัสเซียเพื่อช่วยปลดล็อคเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำไปช่วยปกป้องยูเครน หลังก่อนหน้านี้ บรรดาผู้นำอียูตกลงเห็นพ้องที่จะสนับสนุนความต้องการทางการเงินของยูเครนในช่วง 2 ปีข้างหน้า แต่ไม่ได้ตกลงว่าจะใช้สินทรัพย์ของรัสเซียมูลค่า 140,000 ล้านยูโรที่กำลังถูกอายัดไว้
นายกรัฐมนตรีเดนมาร์กกล่าวตอบคำถามถึงการย้ายสินทรัพย์ของรัสเซียไปช่วยเหลือยูเครนว่า คาดหวังว่าจะมีการตัดสินใจในเรื่องนี้ก่อนช่วงคริสต์มาสปีนี้ ประธานาธิบดีเซเลนสกีของยูเครนกล่าวว่าการกดดันรัสเซียคือหนทางเดียวที่จะยุติสงครามได้ อย่างไรก็ตาม ในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ไม่มีการตกลงถึงเรื่องส่งมอบขีปนาวุธพิสัยไกลให้ยูเครนตามที่ยูเครนร้องขอไว้ก่อนหน้านี้
ทั้งนี้ พันธมิตรแห่งความสมัครใจให้คำมั่นว่าจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนที่ต้องเจอกับการโจมตีทางอากาศจากรัสเซียทุกวัน เซเลนสกีบอกว่ารัสเซียต้องการใช้ความหนาวเย็นของฤดูหนาวเป็นเครื่องทรมาณยูเครน
แม้ว่าคำมั่นที่กลุ่มพันธมิตรแห่งความสมัครใจจะช่วยให้ยูเครนอุ่นใจได้มากขึ้น แต่ไม่มีการเปิดเผยแบบแผนที่ชัดเจนว่ากลุ่มพันธมิตรจะทำให้รัสเซียหยุดโจมตียูเครนได้อย่างไร