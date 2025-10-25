ฮุนมาเนต แสดงความเสียใจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวรรคต ยก ผู้ทรงอุทิศชีวิต อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ขแมร์ไทม์ส รายงานว่า นายกฯ ฮุนมาเนต ของกัมพูชา ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อรัฐบาล และ ประชาชนชาวไทย ต่อการเสด็จสวรรคต ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568
ในจดหมายที่ส่งถึงนายอนุทิน นายฮุนมาเนต กล่าวว่า รู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้ง และขอแสดงความเสียใจในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวกัมพูชา
“ข้าพเจ้าเสียใจอย่างสุดซึ้ง ที่ได้ทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อ 24 ตุลาคม 2568”
และว่า ในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวกัมพูชา ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อรัฐบาลและประชาชนชาวไทย ต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่และไม่อาจทดแทนได้ของพระมารดาอันเป็นที่รักของชาติไทย
ผู้นำกัมพูชา ยังได้คำอธิษฐานึงพระราชวงศ์ไทย พร้อมสรรเสริญพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี ทรงได้รับการระลึกถึง ด้วยความเคารพและชื่นชมอย่างสูงสุด สำหรับการอุทิศตนตลอดชีวิต เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพสกนิกรไทย ความพยายามอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยของพระองค์ในการอนุรักษ์ และ ส่งเสริมหัตถกรรม และ วัฒนธรรมไทย รวมถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ ในการพัฒนาชนบท ได้ทิ้งมรดกที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อๆไป
ขอแสดงความนับถืออย่างสูงและขอส่งความปรารถนาดีอย่าสูง