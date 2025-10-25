รมว.กต.อาเซียน ร่วมแสดงความเสียใจ สมเด็จพระพันปีหลวง สวรรคต
ภายหลังจากที่มีการรายงานข่าวก่อนหน้านี้ว่านายโมฮาหมัด ฮาซัน รัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียได้กล่าวถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในช่วงพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ตามที่มีการรายงานไปก่อนหน้านี้แล้ว
ล่าสุด กระทรวงการต่างประเทศได้เผยแพร่รายงานว่ารัฐมนตรีประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ ทั้ง ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา บรูไน สิงคโปร์ เมียนมา อินโดนีเซีย และติมอร์-เลสเต ต่างกล่าวแสดงความเสียใจกับประเทศไทยด้วย โดยนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ได้กล่าวขอบคุณประเทศสมาชิกอาเซียน ที่แสดงไมตรีจิต แสดงความอาลัยต่อการสูญเสียครั้งนี้ของประเทศไทย
ทั้งนี้ในทุกวงประชุมระดับรัฐมนตรีในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 47 ก่อนเริ่มการประชุม รัฐมนตรีในประเทศสมาชิกอาเซียน ต่างกล่าวแสดงความเสียใจกับประเทศไทย ถือเป็นการให้เกียรติแสดงความเคารพต่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นอย่างสูง