แคนาดา พร้อมหวนเจรจาการค้าสหรัฐ หลังถอดโฆษณาต้านภาษี ต้นเหตุทรัมป์ล้มโต๊ะคุย
สำนักข่าวรอยเตอร์และบีบีซีรายงานว่า นายกรัฐมนตรีมาร์ค คาร์นีย์ของแคนาดาเปิดเผยเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ว่าแคนาดาพร้อมที่จะกลับมาเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐได้ยกเลิกการเจรจาการค้ากับแคนาดาทั้งหมด เนื่องจากไม่พอใจที่โฆษณาของรัฐบาลรัฐออนแทริโอที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอดีตประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกนของสหรัฐจากพรรครีพับลิกันกล่าวว่าภาษีศุลกากรก่อให้เกิดสงครามการค้าและความหายนะทางเศรษฐกิจ
นายดั๊ก ฟอร์ด ผู้ว่าการรัฐออนแทริโอของแคนาดากล่าวว่าโฆษณาดังกล่าวจะยุติการออกอากาศในวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคมนี้ แต่ยังคงออกอากาศในการแข่งขัน Major League Baseball World Series ในช่วงสุดสัปดาห์วันที่ 25 – 26 ตุลาคม
โฆษณาดังกล่าวของรัฐออนแทริโอมีคลิปเสียงของอดีตประธานาธิบดีเรแกนที่กล่าวในปี 1987 โดยกล่าวว่า “เมื่อมีคนบอกว่าจะจัดเก็บภาษีศุลกากรแก่สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ มันดูเหมือนว่าพวกเขาทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชาติจากการปกป้องสินค้าและอาชีพของชาวอเมริกัน ในบางครั้งวิธีการนี้ก็ได้ผลแต่เป็นเพียงระยะสั้นเท่านั้น กำแพงภาษีส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกันและผู้บริโภคทุกคนในระยะยาว นำไปสู่สงครามการค้า ตลาดหดตัวและล้มลง ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ จะปิดตัว ผู้คนหลายล้านคนจะตกงาน”
ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐไม่พอใจโฆษณาดังกล่าวอย่างมาก และได้ประกาศในช่วงค่ำวันที่ 23 ตุลาคมว่าโฆษณานั้นมีเนื้อหาที่บิดเบือน จึงทำให้มีการตัดสินใจล้มการเจรจาการค้าทั้งหมดกับแคนาดา ขณะที่มูลนิธิโรนัลด์ เรแกนออกแถลงการณ์ว่าโฆษณาต่อต้านภาษีศุลกากรของรัฐออนแทริโอมีการเลือกใช้คลิปเสียงคำกล่าวบางท่อนของอดีตประธานาธิบดีเรแกน ทำให้มีเนื้อหาที่บิดเบือนไปจากถ้อยแถลงเดิม และรัฐบาลของรัฐออนแทริโอไม่ได้ขออนุญาตการใช้คลิปเสียงมาก่อน
ประเทศแคนาดาเป็นประเทศเดียวในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 ชาติ หรือ จี7 ที่ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้ากับสหรัฐ โดยสหรัฐจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าทุกชนิดของแคนาดาในอัตรา 35% แม้ว่าสินค้าส่วนใหญ่จะได้รับการงดเว้นจากข้อตกลงการค้าเสรี แต่ก็มีการจัดเก็บภาษีในบางภาคอุตสาหกรรมของแคนาดา เช่น ภาษีเหล็กในอัตรา 50% และภาษีรถยนต์นำเข้าจากแคนาดาที่ 25% ซึ่งเป็นผลเสียต่อรัฐออนแทริโอที่เป็นแหล่งผลิตรถยนต์ในแคนาดา
ฟอร์ดกล่าวว่า โฆษณานี้มีจุดประสงค์เพื่อจุดให้เกิดการพูดคุยถึงแนวทางการดำเนินเศรษฐกิจที่ชาวอเมริกันต้องการให้เป็น และผลกระทบของภาษีศุลกากร ดังนั้น การที่ผู้ชมชาวสหรัฐเห็นโฆษณานี้แล้วหมายความว่ารัฐออนแทริโอได้บรรลุเป้าหมายของตัวเองแล้ว
อย่างไรก็ตาม การถอดโฆษณานี้มีขึ้นหลังฟอร์ดพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีคาร์นีย์ โดยคาร์นีย์กล่าวว่าแคนาดาพร้อมกลับมาเจรจาการค้ากับสหรัฐอีกครั้งเมื่อใดก็ตามที่สหรัฐพร้อม ตลอดช่วงที่ผ่านมา คาร์นีย์พยายามเจรจาการค้ากับสหรัฐด้วยวิธีเข้าหาสหรัฐอย่างเป็นมิตร เช่น การเดินทางเยือนทำเนียบขาวสหรัฐเพื่อพบกับทรัมป์ถึง 2 ครั้ง ต่างกับฟอร์ดที่มีแนวทางตอบโต้นโยบายภาษีของทรัมป์ เช่น ถอดเครื่องดื่มแอลกอฮอลออกจากร้านค้าในรัฐออนแทริโอและขู่ว่าจะยกเลิกการส่งออกพลังงานไปยังสหรัฐ
ฟอร์ดกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเขายอมไม่ได้อีกต่อไป หลัง สเตลแลนทิส ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ประกาศว่าจะย้ายฐานการผลิตบางส่วนออกจากรัฐออนแทริโอกลับไปยังสหรัฐ ฟอร์ดกล่าวว่าเราจำเป็นต้องตอบโต้กลับ และต่อมารัฐออนแทริโอก็ได้ปล่อยโฆษณาดังกล่าวออกมาจนทำให้ทรัมป์ไม่พอใจ