โรเบิร์ต โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ แสดงความเสียใจ ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สารจากเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย โรเบิร์ต โกเดค ต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในนามของสหรัฐอเมริกาและชาวอเมริกันในประเทศไทย ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ และประชาชนชาวไทยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ตลอดพระชนม์ชีพอันยืนยาวของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่ง ทรงมีพระราชหฤทัยใส่ใจประชาชน วัฒนธรรม และความงดงามทางธรรมชาติของประเทศไทย ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและโครงการตามพระราชดำริต่างๆ เช่น มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ พระองค์ทรงยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทยทั่วราชอาณาจักร พระองค์ทรงตระหนักถึงความงามตามธรรมชาติอันมีเอกลักษณ์ของไทย จึงทรงริเริ่มงานอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย พระวิริยะอุตสาหะของพระองค์มิเพียงได้รับการยอมรับในประเทศเท่านั้น แต่ยังได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติด้วย
โดยทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาและรางวัลเกียรติยศมากกว่า 20 รายการ รวมถึงจากสถาบันต่าง ๆ ในสหรัฐฯ เช่น ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามนุษยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Johns Hopkins University (พ.ศ. 2538), Georgetown University (พ.ศ. 2536), Concord College (พ.ศ. 2530) และ Tufts University (พ.ศ. 2524) ตลอดจนรางวัลด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2534 จากพิพิธภัณฑ์ Friends of the Capital Children’s Museum กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และรางวัลสตรีแห่งปี พ.ศ. 2536 จากมหาวิทยาลัย Stanford University
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็นนักสื่อสารที่ดีเยี่ยมในการถ่ายทอดเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย และเสด็จพระราชดำเนินไปยังสหรัฐฯ ในหลายโอกาสเพื่อทรงสนับสนุนอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมไทย ข้าพเจ้าระลึกถึงพระองค์ในฐานะคู่พระบารมีโดยแท้ เมื่อทรงพระดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในคราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ยังเสด็จพระราชดำเนินไปนอกกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. หลายพื้นที่ทั่วสหรัฐฯ เพื่อทรงเป็นตัวแทนประเทศไทยด้วย ข้าพเจ้ายังจดจำพระราชจริยวัตรของพระองค์ที่ทรงยกระดับและเผยแพร่ผ้าไหมไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมระหว่างสองชาติที่ยิ่งใหญ่และประชาชนของเราอย่างแท้จริง
การที่พระองค์ทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และการสถาปนาวันคล้ายวันพระราชสมภพเป็นวันแม่แห่งชาติของไทย สะท้อนถึงความปีติและความเคารพที่พระราชวงศ์และประเทศชาติมีต่อพระองค์ พระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประเทศไทย ตลอดจนมรดกจากการทรงงานของพระองค์ จะเป็นที่จดจำของคนทั้งหลายตลอดไป วันนี้พวกเราทุกคนต่างรู้สึกถึงความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมชาติชาวอเมริกันขอร่วมไว้อาลัยกับปวงชนชาวไทยซึ่งเป็นมิตรของเรา ในช่วงเวลาแห่งความอาดูรนี้