“กษัตริย์จิกมี”แสดงความอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง เปี่ยมด้วยพระเมตตา เป็นที่เคารพรักและแรงบันดาลใจ
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม สำนักข่าวเอพีรายงานข่าวการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมรายงานถึงพระราชประวัติของพระองค์ ว่า ทรงเสด็จเยือนต่างประเทศพร้อมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นทูตสันถวไมตรีของไทยและสานความสัมพันธ์กับบรรดาผู้นำโลก
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ทรงริเริ่มโครงการพระราชกรณียกิจหลายโครงการ อาทิ ทรงจัดตั้งมูลนิธิเพื่อส่งเสริมงานศิลปะดั้งเดิมของไทย เช่น การทอผ้าไหมไทย และงานเครื่องเซรามิก พระองค์ทรงจัดตั้งศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ป่า โครงการอนุรักษ์เต่าทะเล และโครงการอนุรักษ์ป่า
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าพระองค์ทรงเป็นผู้นำความสง่างามมาสู่การฟื้นฟูระบอบกษัตริย์ในช่วงหลังสงครามโลก ทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ไทย ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุด 70 ปี และทรงครองใจของปวงชนชาวไทยจากการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการระหว่างการเสด็จฯเยือนสหรัฐอเมริกาเมื่อพุทธศักราช 2503 เพื่อร่วมงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำที่ทำเนียบขาวสหรัฐ
สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกลวังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ทรงโพสต์เฟซบุ๊ก ว่า พระองค์และสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ขอถวายความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นที่รักของชาวไทย พระองค์ทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาและปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดพระชนมพรรษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาของสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนับไม่ถ้วน พระองค์จะทรงเป็นที่เคารพรักและทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนต่อไป ประชาชนชาวภูฏานขอร่วมไว้อาลัยกับประชาชนชาวไทยต่อการสูญเสียครั้งใหญ่นี้และแสดงความเคารพต่อคุณูปการที่พระองค์ทรงริเริ่มไว้
ด้านนางมิเกลล่า ฟิลแบรย์-สตอเร่ ผู้แทนเลขาธิการสหประชาชาติประจำประเทศไทย ออกแถลงการณ์ถวายความอาลัย ว่า ข้าพระพุทธเจ้า และองค์การสหประชาชาติในประเทศไทย ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถวายความห่วงใยแด่พระบรมวงศานุวงศ์และขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทย
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในด้านสวัสดิการสังคม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการสืบสานงานหัตถศิลป์ไทย อีกทั้งทรงมีน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม พระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรี ชุมชนชนบท ผู้เปราะบาง และยังคงเป็นแรงบันดาลใจสืบไปทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ