ทรัมป์อวยตัวเอง เก่งเรื่องทำข้อตกลงสันติภาพ ก่อนการลงนาม 4 ฝ่าย ไทย-กัมพูชา
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ กล่าวถ้อยแถลงก่อนพิธีลงนามในสิ่งที่เขาเรียกว่า “ข้อตกลงสันติภาพครั้งยิ่งใหญ่” ระหว่างไทยและกัมพูชา ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ทรัมป์เริ่มต้นด้วยการแสดงความเสียใจต่อประเทศไทย หลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จากนั้นเขาได้กล่าวขอบคุณนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย สำหรับบทบาทที่มีส่วนผลักดันข้อตกลง ซึ่งทรัมป์ยกย่องว่าเป็นข้อตกลงประวัติศาสตร์ ระหว่างผู้นำที่ “กล้าหาญ” ของไทยและกัมพูชา พร้อมเสริมว่า ข้อตกลงนี้อาจช่วยรักษาชีวิตคนนับล้าน
ทรัมป์กล่าวถึงเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาว่า เราต้องยุติมันได้แล้ว และบอกด้วยว่า มีการโทรศัพท์คุยกันหลายครั้งระหว่างเราสี่คน หลังจากการนองเลือดเมื่อเดือนกรกฎาคม แต่รัฐบาลของเขาหยุดมันลงได้แล้ว
เพื่อเตือนความจำ เหตุปะทะที่พรมแดนไทย-กัมพูชาในเดือนกรกฎาคมสิ้นสุดลงด้วย “การหยุดยิงทันทีโดยปราศจากเงื่อนไข” หลังสู้รบกันหลายวัน
ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่า เขาเป็นคนที่เก่งมากในการทำข้อตกลงสันติภาพ และบอกด้วยว่าเขาทำได้ดีกว่าองค์การสหประชาชาติมาก