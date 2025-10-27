สื่อเขมรเผย ‘กัมพูชา-ไทย’ เริ่มถอนอาวุธหนักพ้นพื้นที่ชายแดน หลังข้อตกลงสันติภาพ
สำนักข่าวเฟรชนิวส์ของกัมพูชารายงานว่า ในช่วงค่ำคืนของวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม กัมพูชาและไทยได้เริ่มทำการถอนอาวุธหนักและยุทโธปกรณ์ที่มีอานุภาพทำลายล้างออกจากพื้นที่ชายแดนที่เป็นข้อพิพาทระหว่างกัน และเคลื่อนย้ายกลับไปยังฐานทัพตามปกติของแต่ละประเทศ ภายใต้การสังเกตการณ์ของคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน หรือ AOT
การลดความตึงเครียดทางทหารครั้งนี้เกิดขึ้นหลังการลงนามใน “ถ้อยแถลงผลการพบหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรไทยและนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย” ที่ประเทศมาเลเซียในวันเดียวกัน โดยสมเด็จฯฮุน มาแนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีไทย โดยมีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา และนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ร่วมเป็นสักขีพยาน
เฟรชนิวส์ระบุว่า วันดังกล่าวถือเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับกัมพูชาและไทย เพราะเป็นวันที่ได้มีการย้ำความเชื่อมั่นร่วมกันว่า สันติภาพสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ หากประเทศต่างๆ มีความกล้าหาญและมีสติปัญญาที่จะร่วมกันไขว่คว้ามัน
กัมพูชาได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมฉบับนี้อย่างครบถ้วนและด้วยความซื่อสัตย์ ทั้งจะความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับประเทศไทยและภาคีทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าสันติภาพนี้จะคงอยู่ และนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนทั้งสองประเทศ นายกรัฐมนตรีกัมพูชายังได้เรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศและภาคีต่างๆ ให้การสนับสนุนและร่วมมีส่วนร่วม เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลที่เป็นรูปธรรมตามที่กำหนดไว้ในถ้อยแถลงร่วมนี้