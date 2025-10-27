ตร.แดนน้ำหอม รวบ 2 ผู้ต้องสงสัยก่อเหตุปล้นลูฟวร์ ทันก่อนบินออกนอกฝรั่งเศส
สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า ตำรวจฝรั่งเศสสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัย 2 รายที่ก่อเหตุขโมยทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลจากพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ถือเป็นอีกหนึ่งพัฒนาการสำคัญของเหตุการณ์ปล้นพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ แต่รายงานข่าวยังไม่ได้พูดถึงการพบอัญมณีที่ถูกขโมยไป
หนังสือพิมพ์เลปารีเซียงรายงานว่า ผู้ต้องสงสัย 2 รายถูกจับกุมได้เมื่อค่ำวันที่ 25 ตุลาคม โดยผู้ต้องสงสัยทั้ง 2 คนอายุประมาณ 30 ปี เป็นชาวกรุงปารีสอาศัยอยู่ในย่าน Seine-Saint-Denis หนึ่งในย่านที่ยากจนที่สุดในฝรั่งเศส หนึ่งในผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมได้ที่สนามบินชาร์ลส์ เดอ โกล ระหว่างกำลังจะเดินทางออกจากฝรั่งเศสไปยังประเทศแอลจีเรีย ส่วนอีกคนกำลังจะเดินทางไปประเทศมาลี
สื่อฝรั่งเศสรายงานอีกว่า กลุ่มโจร 4 คนได้ใช้รถเครนปีนขึ้นไปปล้นเครื่องประดับ 8 ชิ้น มูลค่ารวมทั้งสิ้น 88 ล้านยูโร หรือ 3,354 ล้านบาท ตำรวจฝรั่งเศสบอกว่าโจรทั้ง 4 คนใช้เวลาก่อเหตุในพิพิธภัณฑ์แค่ 4 นาที แต่ได้ทิ้งหลักฐานในที่เกิดเหตุไว้เป็นจำนวนมาก เช่น ถุงมือและเสื้อสะท้อนแสง ดีเอ็นเอที่พบในที่เกิดเหตุจึงนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องสงสัยในครั้งนี้
อัยการกรุงปารีสวิจารณ์การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบุกปล้นพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เร็วเกินไปก่อนเวลาอันควร ทำให้ความพยายามในการนำเครื่องประดับต่างๆ กลับคืนมาทำได้ยากขึ้นกว่าเดิม ผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีกังวลว่ากลุ่มโจรอาจนำอัญมณีในเครื่องประดับไปแยกชิ้นส่วนเป็นร้อยๆ ชิ้นแล้ว ทำให้การนำกลับคืนมาทำได้ยากจนถึงเป็นไปไม่ได้