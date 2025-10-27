เปิดแถลงการณ์ร่วมฉบับเต็ม ‘กรอบการทำงานความตกลงการค้าต่างตอบแทน’ ไทย-สหรัฐ
เว็บไซต์ของทำเนียบขาวสหรัฐได้เผยแพร่แถลงการณ์ร่วมของกรอบการทำงานความตกลงด้านการค้าต่างตอบแทนระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทย โดยมีเนื้อหาเต็ม ดังนี้
สหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรไทยได้มีความตกลงถึงกรอบการทำงานสำหรับข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทวิภาคี ซึ่งจะทำให้ผู้ส่งออกของทั้งสองประเทศสามารถเข้าถึงตลาดของอีกฝ่ายได้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนจะมีพื้นฐานจากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนาน อาทิ สนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ค.ศ. 1966 และกรอบความตกลงทางการค้าและการลงทุนระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทย ค.ศ.2002
เงื่อนไขหลักของข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทย มีดังนี้
ไทยจะยกเลิกกำแพงภาษีของสินค้าต่างๆ ประมาณ 99% ครอบคลุมผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรม อาหาร และการเกษตรของสหรัฐ
สหรัฐจะยังคงจัดเก็บภาษีศุลกากรแก่ไทยในอัตราที่ 19% ตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งฝ่ายบริหารหมายเลข 14257 ลงวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 2025 ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้วสำหรับสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศไทย และจะระบุสินค้าบางรายการจากบัญชีรายชื่อในภาคผนวกที่ 3 ของคำสั่งฝ่ายบริหารหมายเลข 14346 ลงวันที่ 5 กันยายน ค.ศ. 2025 เรื่องการปรับอัตราภาษีให้กับประเทศคู่ค้าแนวร่วม เพื่อให้ได้รับอัตราภาษีต่างตอบแทนร้อยละศูนย์
สหรัฐอเมริกาและไทยจะทำงานร่วมกับเพื่อยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีของไทยที่ส่งผลกระทบต่อการค้าทวิภาคี ไทยมีความมุ่งมั่นที่จะลดอุปสรรคทางการค้าแก่สินค้าส่งออกของสหรัฐ เช่น ยอมรับยายนต์ที่ผลิตในสหรัฐเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและการปล่อยมลพิษของรัฐบาลสหรัฐ ยอมรับใบรับรองและอนุมัติการทำตลาดล่วงหน้าเพื่อจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ์ยาที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐ (เอฟดีเอ) ที่มีมาตรฐานตรงตามข้อกำหนดของไทย การออกใบอนุญาตนำเข้าเอทานอลของสหรัฐเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง การแก้ไขกฎหมายศุลกากรเพื่อยกเลิกระบบให้รางวัลที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดและการลงโทษ รวมถึงจัดทำและดำเนินการตามแนวปฏิบัติด้านกฎระเบียบสินค้า
ประเทษไทยจะแก้ไขและหลีกเลี่ยงการกีดกันสินค้าด้านอาหารและการเกษตรในตลาดไทย รวมถึงเร่งรัดการเปิดตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อและสัตว์ปีกที่ได้รับการรับรองจากหน่วยบริการด้านความปลอดภัยและตรวจสอบคุณภาพอาหารของสหรัฐ (FSIS) ไทยจะแก้ไขอุปสรรคทางการค้าและรับรองว่าข้อกำหนดที่บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์พืชสวนของสหรัฐจะอ้างอิงตามหลักวิทยาศาสตร์และการประเมินความเสี่ยง ประเทศไทยยังให้คำมั่นว่าจะยอมรับใบรับรองที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐตามที่ได้ตกลงกันไว้ในปัจจุบัน
สหรัฐอเมริกาและไทยจะบรรลุความมุ่งมั่นเกี่ยวกับการปกป้องกฎหมายแรงงานที่นานาชาติให้การยอมรับ รวมถึงการดำเนินงานเพื่อแก้ไขกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิของแรงงานจะมีเสรีภาพในการสมาคม และคุ้มครองสิทธิในการการร่วมเจรจาต่อรอง และสร้างความเข้มแข็งให้กับการบังคับใช้กฎหมายแรงงาน รวมถึงการแก้ไขการละเมิดกฎหมายแรงงานในภาคส่วนที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีการบังคับใช้แรงงานหรือการใช้แรงงานเด็ก
ไทยมีความมุ่งมั่นที่จะยอมรับและรักษาการปกป้องสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับสูง และบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ เช่น ดำเนินมาตรการเพื่อต่อสู้กับปัญหาการค้าผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย ส่งเสริม้เศรษฐกิจที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยอมรับและดำเนินการตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) ที่ว่าด้วยเงินอุดหนุนประมง และแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายที่ไม่ได้มีการรายงานและควบคุม รวมถึงการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย
สหรัฐอเมริกาและไทยจะสรุปข้อผูกพันร่วมกันในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา เช่นเดียวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ไทยจะแก้ไขปัญหาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมาอย่างยาวนาน เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายในปัญหาปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าและการละเมิดลิขสิทธิ์ ปัญหาองค์กรจัดการร่วมที่ฉ้อโกง (rogue collective management organizations) ปัญหาการหลบเลี่ยงมาตรการคุ้มครองทางเทคโนโลยี และปัญหาคำขอสิทธิบัตรที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและยังคงค้างอยู่
สหรัฐอเมริกาและไทยจะสรุปข้อผูกพันร่วมกันในเรื่องที่ไทยจะแก้ไขอุปสรรคต่างๆ ที่กระทบต่อการค้าดิจิทัล การบริการ และการลงทุน ไทยจะงดเว้นจากการจัดเก็บภาษีบริการดิจิทัลและการใช้มาตรการที่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อบริการดิจิทัลของสหรัฐหรือผลิตภัณฑ์ทางดิจิทัล ไทยจะทำให้แน่ใจว่าจะมีการเคลื่อนย้ายข้อมูลอย่างอิสระข้ามพรมแดนเพื่อการดำเนินธุรกิจ ไทยจะสนับสนุนการระงับจัดเก็บภาษีศุลกากรของการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ WTO อย่างถาวร งดเว้นการกำหนดโควต้าการฉายภาพยนตร์ ผ่อนคลายข้อจำกัดสัดส่วนการถือครองกิจการของชาวต่างชาติสำหรับการลงทุนของสหรัฐอเมริกาในภาคโทรคมนาคมของไทย และยกเลิกข้อกำหนดที่ให้ต้องประมวลผลธุรกรรมการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศสำหรับธุรกรรมค้าปลีกภายในประเทศทั้งหมดที่ใช้บัตรเดบิตซึ่งออกในประเทศไทย
สหรัฐอเมริกาและไทยจะสรุปข้อผูกพันเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมที่บิดเบือนกลไกตลาดของบริษัทรัฐวิสาหกิจ
สหรัฐอเมริกาและไทยจะกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานและนวัตกรรมผ่านการดำเนินงานร่วมกันเพื่อแก้ไขแนวทางปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เหมาะสมของบุคคลที่สาม และจะร่วมมือกันในเรื่องการควบคุมการส่งออก ความมั่นคงทางการลงทุนและแก้ไขปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษี
นอกจากนั้น สหรัฐอเมริกาและไทยจะรับทราบถึงข้อตกลงทางการค้าที่จะมีขึ้นระหว่างบริษัทของสหรัฐและไทยในภาคการเกษตร พลังงาน และการบิน รวมถึงการซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตร เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กากถั่วเหลือง กากแห้งที่เหลือจากการผลิตเอทานอลจากธัญพืช มูลค่าประมาณ 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี หรือ 84,992 ล้านบาท การซื้อพลังงาน อาทิ ก๊าซธรรมชาติเหลว น้ำมันดิบ และอีเทน มูลค่า 5.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี หรือ 176,858 ล้านบาท และการจัดซื้อเครื่องบินจากสหรัฐจำนวน 80 ลำมูลค่ารวม 18.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 614,512 ล้านบาท
ในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า สหรัฐอเมริกาและไทยจะเริ่มการเจรจาและสรุปข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อเตรียมการสำหรับการลงนามและดำเนินกระบวนการภายในประเทศที่เกี่ยวข้องก่อนที่ความตกลงจะมีผลบังคับใช้