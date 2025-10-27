เผยรายละเอียดฉบับเต็ม MOU ไทย-สหรัฐ ‘แร่ธาตุสำคัญ’ เกี่ยวพันแรร์เอิร์ธ?
เว็บไซต์ทำเนียบขาวของสหรัฐ ได้เปิดเผยรายละเอียดฉบับเต็มของ “บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทานของแร่ธาตุที่มีความสำคัญในระดับโลกและการส่งเสริมการลงทุน” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
รัฐบาลสหรัฐอเมริกา และรัฐบาลไทย (ต่อไปนี้เรียกว่า “ภาคี”)
แสวงหาความร่วมมือในการกำกับดูแลภาคทรัพยากรแร่ธาตุสำคัญ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศ และส่งเสริมการค้าและการลงทุน เพื่อยกระดับการบูรณาการของไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกที่มีความมั่นคงและเชื่อถือได้
โดยคำนึงถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์อันยาวนานด้านการค้าและการลงทุนระหว่างสองภาคี ตลอดจนความสำคัญของการส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
ตระหนักถึงความสำคัญของตลาดที่มีความมั่นคง หลากหลาย คล่องตัว และเป็นธรรมสำหรับห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุที่มีความสำคัญ เพื่อสนับสนุนการสำรวจ การสกัด การแปรรูป การนำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม รวมทั้งการนำกลับมาใช้ซ้ำและการรีไซเคิล
นอกจากนี้ยังตระหนักถึงประโยชน์ร่วมกันในการเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างคู่ภาคี เพื่อประโยชน์ต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและทรัพยากรร่วมกัน
เน้นย้ำความสำคัญของการส่งเสริมโอกาสด้านการสกัด การแปรรูป และการรีไซเคิลที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในระดับสูงสุด
รับทราบถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางเทคนิค กฎระเบียบ นโยบาย การดำเนินงาน และการบริหารจัดการในภาคทรัพยากรแร่ของทั้งสองประเทศ
ประสงค์ที่จะเสริมสร้างการค้าและการลงทุนในห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุสำคัญระหว่างรัฐภาคี เพื่อให้มั่นใจว่าอุปทานแร่งธาตุสำคัญโลกจะมีแหล่งวัตถุดิบที่มั่นคง เชื่อถือได้ เพื่อให้สามารถสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม
เชื่อว่าความร่วมมือระหว่างรัฐภาคีจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในการสร้างเงื่อนไขการลงทุนที่มั่นคง เพิ่มความยืดหยุ่นและความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทาน และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจในด้านการสำรวจ พัฒนา แปรรูป และการใช้ประโยชน์จากแร่ธาตุสำคัญ
จึงได้ตกลงกันดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของบันทึกความเข้าใจนี้คือการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุสำคัญ ส่งเสริมการค้าและการลงทุนในการสำรวจ สกัด แปรรูป การกลั่น และการรีไซเคิล รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนที่สนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมภายในประเทศให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ไม่ใช่เพียงการส่งออกวัตถุดิบขั้นต้น และสนับสนุนการพัฒนาตลาดที่เปิดกว้าง มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความรุ่งเรืองของห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุสำคัญและแร่ธาตุหายากของสหรัฐอเมริกาและไทย
ขอบเขตความร่วมมือ
1.ภาคีมีเจตนาในการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค รวมถึงแนวปฏิบัติสากลที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคส่วนแร่ธาตุสำคัญของไทย ช่วยเหลือไทยในการวิเคราะห์ศักยภาพทรัพยากรแร่ธาตุสำคัญภายในประเทศ และประสานงานตามความเหมาะสมเกี่ยวกับโครงการสำคัญที่ช่วยส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุที่มีความสำคัญให้มีความมั่นคง ยืดหยุ่น และมีความรับผิดชอบ ภาคีของแต่ละฝ่ายมีสิทธิพิจารณาโครงการที่เหมาะสมแก่การลงทุนเป็นรายกรณี โดยขึ้นกับข้อตกลงระหว่างภาคี โดยคาดหวังว่าจะได้รับโอกาสแรกในการลงทุนตามกฎหมายภายในประเทศ ในแร่ธาตุสำคัญที่อาจขายในประเทศไทย หรือโดยบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่หรือจดทะเบียนในประเทศไทย โครงการลงทุนจะรวมถึงข้อกำหนดในเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเสริมสร้างศักยภาพ และการพัฒนาบุคลากรในประเทศ ความร่วมมือควรให้ความสำคัญหลักกับการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปภายในประเทศและกระบวนการเพิ่มมูลค่าในแต่ละขั้นตอนของสินค้า
2.กลไกความร่วมมืออาจรวมถึง การประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา โครงการร่วมมือด้านธรณีวิทยา การแลกเปลี่ยนข้อมูล และกลไกอื่นๆ ในหัวข้อที่มีความสนใจร่วมกัน รวมถึงการประชุมและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ตลอดจนกิจกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถ
3.ขอบเขตความร่วมมืออาจครอบคลุมเรื่องการแนวปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบอาทิ การดำเนินมาตรการเพื่อปรับปรุงกระบวนการขออนุญาตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประเด็นการลงทุน และความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกลางกับจังหวัด หรือหน่วยงานรัฐบาลระดับท้องถิ่นอื่นๆ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมจะทำงานด้วยความสุจริตใจ เพื่อพัฒนาหรือเสริมสร้างหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว ในการพิจารณาทบทวนและยับยั้ง การขายสินทรัพย์แร่ธาตุสำคัญและแร่ธาตุหายากบางประเภทโดยพิจารณาจากเหตุผลด้านความมั่นคงของชาติ
4.ภาคีจะให้ข้อมูลแก่กันและกันเกี่ยวกับการเปิดประมูลและโครงการต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และจะต้องไม่ช้ากว่าที่ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งไปให้กับนักลงทุนที่มีศักยภาพรายอื่น เพื่อให้ภาคีสามารถเผยแพร่ข้อมูลนี้แก่บริษัทและพันธมิตรของตนได้ทันเวลา เพียงพอสำหรับภาคีในการเข้าร่วมการประมูลและเข้าร่วมในโครงการต่างๆ
5.ภาคีจะประสานความร่วมมือในการปกป้องตลาดแร่ธาตุสำคัญและแร่ธาติหายากภายในประเทศ บนฐานของกลไกตลาดและการค้าที่เป็นธรรม โดยการจัดตั้งตลาดที่มีมาตรฐานสูง ซึ่งผู้ที่ตรงตามาตรฐานเหล่านั้นสามารถซื้อขายได้ด้วยสิทธิพิเศษ และภายใต้กรอบการกำหนดราคาที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงราคาขึ้นต่ำหรือมาตรการในลักษณะเดียวกัน
การดำเนินงานและการแบ่งปันข้อมูล
ภาคีมีเจตนาที่จะประชุมในระดับปฏิบัติงานเป็นประจำสม่ำเสมอทั้งพบปะกันโดยตรงหรือผ่านออนไลน์ เพื่อหารือโอกาสทางการค้าและการลงทุนในห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุสำคัญ รวมถึงอาจจัดประชุมพิเศษตามที่เห็นร่วมกันเมื่อมีประเด็นเร่งด่วน โดยภาคีแต่ละฝ่ายจะใช้ดุลยพินิจพิจารณาอย่างเป็นอิสระว่า โครงการใดๆ ที่ได้หารือกันระหว่างการประชุมประจำไตรมาส มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไปหรือไม่
การเริ่มต้นและการยุติความร่วมมือ
1.บันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีผลในวันที่ลงนามโดยทั้งสองฝ่าย
2.ความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ขึ้นอยู่กับการจัดสรรงบประมาณของแต่ละฝ่าย บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ไม่มีผลผูกพันในการจัดสรรงบประมาณใดๆ และคู่ภาคีมีเจตนาที่จะดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ โดยสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ และข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ไม่มีเจตนาที่จะมีผลผูกพันทางกฎหมายภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ หรือส่งผลกระทบต่อข้อตกลงใดๆ ที่มีอยู่แล้วระหว่างคู่ภาคี
4.ภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยุติการความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจนี้ได้ทุกเมื่อ โดยทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางการทูต
5.การยุติความร่วมมือจะไม่กระทบต่อกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งจัดทำขึ้นภายใต้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ก่อนที่จะยุติความร่วมมือ
ลงนาม ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2025