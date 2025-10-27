ทรัมป์ บินมุ่งหน้าโตเกียว จ่อเข้าเฝ้า ‘จักพรรดินารูฮิโตะ’ หารือนายกฯ ญี่ปุ่น ถกการค้า-ความมั่นคง
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐออกเดินทางจากประเทศมาเลเซียในวันที่ 27 ตุลาคม หลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน เพื่อมุ่งหน้าต่อไปยังประเทศญี่ปุ่นโดยมีกำหนดเข้าเฝ้าสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ และพบหารือกับนางซานาเอะ ทาคาอิชิ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นในเรื่องการค้า การลงทุน และการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหม
ทรัมป์กำลังอยู่ระหว่างเดินทางเยือนทวีปเอเชีย ซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนไกลที่สุดนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ทรัมป์ได้บรรลุข้อตกลงกับหลายประเทศสมาชิกอาเซียนและเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลง 4 ฝ่ายเพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม
ทรัมป์โพสต์ลงบนทรูธโซเชียลก่อนเดินทางออกจากมาเลเซียว่า “กำลังเดินทางออกจากมาเลเซีย ช่างเป็นประเทศที่ยอดเยี่ยมและมีชีวิตชีวา ผมลงนามข้อตกลงการค้าและแร่แรร์เอิร์ธครั้งใหญ่และเมื่อวานนี้ผมได้ลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างไทยและกัมพูชา ไม่มีสงคราม! ช่วยรักษาชีวิตผู้คนได้นับล้าน” ทรัมป์ปิดท้ายว่าเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้ทำเช่นนั้นและตอนนี้กำลังเดินทางต่อไปยังประเทศญี่ปุ่น
ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ได้บรรลุคำมั่นจากญี่ปุ่นว่าจะลงทุนในสหรัฐเป็นเงินสูงถึง 550,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อแลกกับการไม่ถูกสหรัฐจัดเก็บภาษีศุลกากรในอัตราที่สูง นางทาคาอิชิหวังว่าทรัมป์จะพอใจหากญี่ปุ่นให้คำมั่นว่าจะซื้อรถกระบะ ถั่วเหลือง และก๊าซจากสหรัฐ ทาคาอิชิพูดคุยกับทรัมป์ผ่านทางโทรศัพท์เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ว่าการเพิ่มความเป็นพันธมิตรระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นคือสิ่งที่เธอให้ความสำคัญสูงสุด
นายฮาวเวิร์ต ลุตนิก รัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐได้พบหารือกับนายเรียวเซ อาคาซาวะ รัฐมนตรีเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น ได้พบหารือกันในช่วงเที่ยงของวันที่ 27 ตุลาคม ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีคลังของทั้งสองประเทศจะพบหารือกันเป็นครั้งแรกเช่นกัน
ตำรวจญี่ปุ่นหลายพันคนได้ตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่ต่างๆ ของกรุงโตเกียวก่อนที่ทรัมป์จะเดินทางมาถึง หลังมีการจับกุมชายคนหนึ่งที่ถือมีดอยู่หน้าสถานทูตสหรัฐในกรุงโตเกียวเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม และคาดว่าจะมีการประท้วงต่อต้านทรัมป์ในกรุงโตเกียวเช่นกัน
ทรัมป์จะเข้าเฝ้าสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะที่พระราชวังอิมพีเรียล โดยจะทำให้ทรัมป์เป็นผู้นำโลกคนแรกที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์นับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อปี 2019 และการพบหารือระหว่างทรัมป์และนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจะมีขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม โดยนอกจากเรื่องการลงทุนแล้ว ทาคาอิชิคาดว่าจะบอกกับทรัมป์ว่าญี่ปุ่นพร้อมจะดำเนินการมากขึ้นในเรื่องความมั่นคงของประเทศ หลังได้กล่าวในสภาว่าจะเร่งการสร้างความมั่นคงทางทหารมากที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยจะเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมขึ้นเป็น 2% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (จีดีพี)
หลังจากนั้น ทรัมป์จะเดินทางต่อไปเมืองคยองจู จังหวัดคยองซังเหนือ ประเทศเกาหลีใต้ในวันที่ 29 ตุลาคม เพื่อหารือกับประธานาธิบดีอี แจมยองของเกาหลีใต้ ก่อนหน้าการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค และจะพบหารือกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนในวันที่ 30 ตุลาคม ท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่าง 2 ประเทศมหาอำนาจของโลก