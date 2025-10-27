สอท.เกาหลีใต้ ชวนภาคเอกชนไทย ร่วมงาน IGNITE Thailand-Korea Business Forum 17พ.ย.
ธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เปิดเผยว่าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลร่วมกับ Korea Herald Media Group จะนำนักธุรกิจ นักลงทุนเกาหลีมาร่วมงาน Ignite Thailand Business Forum วันที่ 17 พฤศจิกายน ที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ โดยในวันที่ 18 พฤศจิกายนจะนำคณะลงพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมและสมาร์ทซิตี้ และท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง โดยในวันที่ 19 พฤศจิกายนจะเชิญคณะนักธุรกิจและนักลงทุนเกาหลีใต้ร่วมงาน Metalex 2025 ที่ไบเทคบางนา
เรามุ่งตามเป้าหมายการลงทุนของไทยโดยเชิญกลุ่มธุรกิจ อุตสาหกรรมสาขา 1st และ New S-Curve อาทิ EV/Battery, smart electronics, bio/healthcare, sustainable/green energy และ automation/robotics จนถึงตอนนี้มีบริษัทยักษ์ใหญ่ของเกาหลีและบริษัทในเครือตอบรับรวมแล้วเกือบ 100 บริษัท Hyundai Motors R&D, Hyundai Elevator, Samsung SDS Global, SK Innovation, POSCO TCS (เหล็ก/พลังงาน), LG Electronics, LS Air Tech, Amore Pacific, Yamaha Korea และ Korea Development Bank เป็นต้น ขณะที่บริษัทอื่นๆ เช่น Samsung Biologics, SK Hynix, Hanwha Robotics, Doosan Robotics, CJ ENM, Kakao Corp, Kakao Games และ Lotte Food กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาเข้าร่วม
นายธานีเปิดเผยด้วยว่าทางสถานเอกอัครราชทูตกำลังคัดเลือกประธานและซีอีโอของบริษัทใหญ่ของเกาหลีใต้กว่า 40 บริษัทเข้าพบนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในบ่ายวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ทำเนียบรัฐบาล
นอกจากนั้นจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) 2 ฉบับ ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานของเกาหลีเพื่อทำนิคมอุตสาหกรรมเกาหลีแห่งแรกในประเทศไทย และอีกฉบับจะเป็นระหว่างบริษัทบีกริมม์กับ Daewoo E&C ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Korea Herald Media Group พันธมิตรของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล
ทั้งนี้จึงขอขอเชิญภาคเอกชนไทยเข้าร่วมงาน IGNITE Thailand-Korea Business Forum, Bangkok ในวันที่ 17 พฤศจิกายน ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ การสัมมนาทางธุรกิจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-เกาหลีใต้ และจะเป็นโอกาสสำคัญที่ภาคเอกชนไทยจะได้พบและจับคู่ธุรกิจกับนักธุรกิจและนักลงทุนเกาหลีใต้ นอกจากนั้นยังเป็นโอกาสให้มีการพบปะกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐไทยและเกาหลีใต้ที่มีหน้าที่ส่งเสริมการค้าการลงทุน อาทิ BOI การนิคมอุตสาหกรรม สำนักงานโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก องค์การส่งเสริมการค้าและการลงทุนเกาหลี (KOTRA) และกระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและพลังงานเกาหลีใต้ เป็นต้น
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ผ่าน QR Code ในโปสเตอร์ของงาน หรือสมัครผ่าน URL https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeo86372U7b14…/viewform