สีหศักดิ์ยัน ลงนาม MOU แร่หายาก ดีกับไทย ช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยี หวังปิดดีลภาษี
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทานของแร่ธาตุสำคัญในระดับโลกและการส่งเสริมการลงทุนว่า ความตกลงดังกล่าวไม่มีผลผูกมัดทางกฎหมายแต่อย่างใด ทั้งยังเป็นข้อตกลงที่จะเกิดประโยชน์ต่อไทย ในการได้รับความรู้และการส่งเสริมความร่วมมือเกี่ยวในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี การลงทุน การสร้างห่วงโซ่อุปทานในเรื่องนี้ ซึ่งในปัจจุบันแร่ธาตุที่มีความสำคัญต่างๆ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการพัฒนาอุตสาหกรรมหลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้านเซมิคอนดักเตอร์ หรืออุตสาหกรรมที่พึ่งพาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
นายสีหศักดิ์กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีหวังว่าฝ่ายสหรัฐจะช่วยสนับสนุนไทย ในการเจรจาเกี่ยวกับการปรับอัตราภาษีนำเข้าระหว่างกันให้เกิดความเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย เพื่อลดผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทย ให้บรรลุผลสำเร็จโดยเร็ว