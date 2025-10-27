‘นิกรเดช’ ยัน ‘MOU แรร์เอิร์ธ’ ไทย-สหรัฐ ไร้ข้อผูกมัด ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม ไม่ถือเป็นการเลือกข้าง
วันที่ 27 ตุลาคม นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศ ในฐานะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์กรณีที่ไทยร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน ‘แร่ธาตุสำคัญ’ ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึงแร่แรร์เอิร์ธ ที่ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการแข่งขันของมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาและจีนในภูมิภาคนั้น
นายนิกรเดช ชี้แจงว่าเรื่องนี้ต้องแบ่งเป็นสองประเด็น คือ ประเด็นแรกเกี่ยวกับข้อกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้น โฆษกกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าไม่ต้องกังวล เนื่องจากสหรัฐฯ มีมาตรฐานด้าน ESG และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมสูงมาก ในทางกลับกัน ไทยก็หวังว่าจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งในเรื่องแร่ธาตุสำคัญและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจ หรือการนำแร่ธาตุเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์หรือพัฒนา
“ทุกอย่างจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล หรือ ESG ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลแต่อย่างใด”
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า MOU นี้เป็นข้อเสนอจากรัฐบาลสหรัฐฯ และเป็นความตกลงร่วมกันแบบหลวมๆ ที่ไม่มีข้อผูกมัดทางกฎหมาย โดยสิ่งที่ระบุใน MOU นั้นชัดเจนว่าเป็นไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และเป็นไปตามกลไกและงบประมาณที่แต่ละประเทศมี
ส่วนคำถามว่าจะเป็นประเด็นการเลือกข้างเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ด้วยหรือไม่นั้น โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ยืนยันว่าไม่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากไทยก็มีท่าทีที่เปิดกว้างและพร้อมที่จะร่วมมือกับจีนเกี่ยวกับแร่ธาตุสำคัญดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาจีนยังไม่เคยชักชวนไทยร่วมมือในเรื่องนี้ แต่หากมีการชักชวน ไทยก็พร้อมที่จะพิจารณา รวมถึงความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ ด้วย
“ไทยมีจุดยืนชัดเจนในนโยบายความเป็นกลางทางยุทธศาสตร์ เรื่องใดที่ตอบสนองผลประโยชน์ของประเทศไทย ไทยก็พร้อมดำเนินการในความร่วมมือนั้น ย้ำไทยไม่เลือกข้าง” โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวย้ำ