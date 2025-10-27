มะกัน-จีนร่างกรอบแรร์เอิร์ธ ระงับขึ้นภาษี 1 พ.ย. รอ ‘ทรัมป์-สี’ พิจารณา
เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านเศรษฐกิจของจีนและสหรัฐได้หารือกันเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม เกี่ยวกับกรอบข้อตกลงการค้าเพื่อให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ตัดสินใจในปลายสัปดาห์นี้ โดยข้อตกลงดังกล่าวจะระงับการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนของสหรัฐที่ทรัมป์ขู่ว่าจะปรับเพิ่มขึ้น 100% และอาจจะชะลอการควบคุมการส่งออกแร่หายากของจีน
สก็อต เบสเซนท์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐ กล่าวว่า การเจรจานอกกรอบการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กัวลาลัมเปอร์ได้ขจัดความเสี่ยงของการขึ้นภาษี 100% ต่อสินค้านำเข้าจากจีน ที่จะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน และเขาคาดว่าจีนจะชะลอการบังคับใช้ระบบการออกใบอนุญาตส่งออกแร่หายากและแม่เหล็กเป็นเวลา 1 ปี ระหว่างที่จะมีการพิจารณามาตรการดังกล่าวใหม่
ขณะที่เจ้าหน้าที่จีนมีท่าทีระมัดระวังมากกว่า และไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลการเจรจา
ทั้งนี้ ทรัมป์และสีมีกำหนดพบกันในวันที่ 30 ตุลาคม ระหว่างการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ที่เมืองคยองจู เกาหลีใต้ เพื่อลงนามในข้อตกลง อย่างไรก็ดีแม้ทำเนียบขาวจะประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะมีการพบปะระหว่างผู้นำทั้งสองที่หลายฝ่ายตั้งตารอ แต่จนถึงขณะนี้จีนยังไม่ยืนยันว่าผู้นำทั้งคู่จะพบกันหรือไม่
“ผมคิดว่าเรามีกรอบการทำงานที่ประสบความสำเร็จอย่างมากสำหรับให้ผู้นำทั้งสองได้หารือกันในวันพฤหัสบดี” เบสเซนท์บอกกับผู้สื่อข่าวหลังจากเขาและเจมีสัน เกรียร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐ ได้เข้าพบเหอ ลี่เฟิง รองนายกรัฐมนตรีจีน และหลี่ เฉิงกัง หัวหน้าคณะเจรจาการค้าของจีน ซึ่งนี่ถือเป็นการประชุมแบบพบหน้ากันครั้งที่ 5 นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้
เบสเซนท์กล่าวว่า เขาคาดว่าการสงบศึกทางภาษีกับจีนจะถูกขยายออกไปเกินวันที่ 10 พฤศจิกายน และจีนจะกลับมาซื้อถั่วเหลืองจากอีกครั้ง หลังจากไม่ได้ซื้อเลยในเดือนกันยายน และหันไปนำเข้าจากบราซิลและอาร์เจนตินาแทน
ขณะที่เกรียร์ให้สัมภาษณ์ในรายการ “Fox News Sunday” ว่า สองฝ่ายตกลงกันที่จะหยุดมาตรการตอบโต้บางส่วน และได้แนวทางข้างหน้าที่จะทำให้เราสามารถเข้าถึงแร่หายากจากจีนได้มากขึ้น และสามารถพยายามปรับสมดุลการขาดดุลการค้าของเราผ่านการขายสินค้าจากสหรัฐ
นายหลี่ เฉิงกัง ของจีนกล่าวว่า ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุ “ฉันทามติเบื้องต้น” และจะดำเนินการตามขั้นตอนในการอนุมัติภายในของแต่ละฝ่ายต่อไป จุดยืนของสหรัฐค่อนข้างแข็งกร้าว ในขณะที่จีนก็ยืนหยัดในการปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของเรา เราได้ผ่านการหารือที่เข้มข้นและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อหาทางออกและข้อตกลงเพื่อจัดการกับข้อกังวลเหล่านี้