กต.สหรัฐ หวังไทยร่วมมือกัมพูชา เริ่มปล่อย 18 เชลยศึกทันที
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม สำนักข่าวรอยเตอร์อ้างเจ้าหน้าที่อาวุโสในกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา กล่าวให้ความเห็นภายหลังการลงนามข้อตกลง 4 ฝ่ายเพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาว่า สหรัฐคาดหวังว่าไทยจะทำงานร่วมกับกัมพูชาเพื่อเริ่มปล่อยตัว 18 เชลยศึกโดยทันที
“ความคาดหวังของเราคือ กระบวนการซึ่งเคารพต่อพันธกรณีของทุกฝ่ายจะเริ่มขึ้นในทันที เนื่องจากพวกเขาได้ลงนามในข้อตกลงสันติภาพแล้ว”เจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐที่ไม่ประสงค์ออกนามกล่าว ภายหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลง 4 ฝ่ายเพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา
โดยสื่อกัมพูชาอย่างขแมร์ไทม์สก็ได้หยิบรายงานข่าวนี้ของรอยเตอร์ไปนำเสนอเช่นกัน
รอยเตอร์รายงานว่า การให้ความเห็นดังกล่าวของเจ้าหน้าที่อาวุโสในกระทรวงต่างประเทศสหรัฐยังมีขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดจะพบปะหารือกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน ในวันที่ 30 ตุลาคมนี้ ในระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก(เอเปค) ที่เมืองคยองจู ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเจ้าหน้าที่อาวุโสรายดังกล่าวยังกล่าวด้วยว่านโยบายของสหรัฐต่อไต้หวันนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแม้แต่น้อยและนโยบายของสหรัฐต่อเกาหลีเหนือยังคงเป็นเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์